【是日通勝】

農曆三月初五

乙巳年 己卯月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、入學、會友

忌：動土、交易、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：20、35、01

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

金牛座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

雙子座：施比受更有福，多做善事，財運會更加好。

巨蟹座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

獅子座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

處女座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

天秤座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

天蠍座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

人馬座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

山羊座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

水瓶座：想得多做得少，事業陷低潮，宜自我檢討。

雙魚座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）羊 有麻煩

鼠：事業與財運上升，專注工作會有得着。

牛：說話不宜太直，顧及伴侶感受很重要。

虎：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

兔：事業發展機遇多，付出與回報成正比。

龍：有可能遭到伴侶質疑，需要加強溝通。

蛇：身心狀態佳，但事業與感情運不太好。

馬：運勢不太差，謹記少做一些愚蠢的事。

羊：是日沖煞，工作上有力不從心的感覺。

猴：謀事多阻滯，容易被競爭對手比下去。

雞：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

狗：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

豬：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

春困養生

踏入春季，天氣日漸回暖，但不少朋友卻容易感到疲憊困倦，原來在傳統的中醫角度，這是人體對季節交替的生理反應「春困」，睡眠充足能有效對抗疾病，不妨看看能否改善睡房，增加一夜安眠的方法。

傳統上，「明廳暗房」是住所的基本採光原則，意思指睡房的光源不宜比客廳光亮，睡房應以明亮柔和為原則，營造舒適的休息空間。最好有適當的窗戶採光及通風，保持睡房的氣場流動。

睡房裝潢避免製造壓力，如果睡房床頭對上位置有橫樑壓頂的問題，較易出現頭痛及失眠，最好改變睡床位置；如不能改變位置，應盡量以吊頂的方法，解決橫樑問題。如果天花板高度不夠，也應避免使用吊燈，睡在吊燈下容易帶來無形的壓力。

睡房也不宜擺放過多尖銳物品，例如尖角形燈飾或任何奇特的裝飾擺設，有機會影響睡眠的磁場。

近年流行使用金屬感的材料作為睡房背景牆，甚至設計鏡子牆增添型格。不過，這種設計較難打造平靜情緒的氛圍，而鏡子及金屬五行屬金，人體的關節屬木，金木相剋，不但容易帶來關節問題，過多的鏡子及金屬反光也容易令人情緒不穩，睡眠自然難以安穩。