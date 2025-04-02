陳懿德學愛犬享受躺平人生　失寵讓位甘願做跟班

藝人陳懿德多年前經歷愛犬離世的悲痛，為免觸碰失去摯愛的傷口，一直不敢再養小動物，直至去年比熊犬來到家中，成為娛樂小天使，為她帶來無限歡樂的同時，亦令其心靈獲得治愈。

陳懿德（德德）成為無綫近年力捧的女主持之一，總是散發朝氣蓬勃的正能量，但原來她元氣滿滿的動力，源於家中愛犬「兜兜」。目前1歲多的「兜兜」是比熊犬狗女，德德指牠沒有任何技能，甚至連自己的名字也似懂非懂，只愛躺平人生，亦提醒她要好好享受當下：「佢賣萌真係好冧人，原本兜兜係屋企人送畀我嘅生日驚喜，依家就變成屋企嘅寵兒，全家都圍住佢轉，我媽咪因為佢去學習寵物美容，阿姨就學指令，我就負責買補給，做餵食員工作。」德德的媽媽在家中添置了一部寵物美容專櫃，集齊毛髮剪刀，專業程度比得上寵物美容店。而德德過去也養過一隻比熊犬Bobby，後來愛犬在她20歲時離世，面對失去摯愛的傷痛，她以為自己無法再養寵物：「不過兜兜係得意到不能抗拒，而最神奇一件事，Bobby走嗰日係2月7日，咁啱兜兜就係7年後同一日嚟到屋企，係一個緣分，就好似小天使返來我身邊一樣。」

𢱑Job展現專長

德德的父母皆好客、愛熱鬧，經常邀請朋友在家開派對，愛犬亦成為娛樂擔當，她大爆現時朋友來家中做客，都是為了和愛犬玩：「朋友嚟開派對最主要係玩狗，可能唔係為見我，哈哈！兜兜性格好好，用最大嘅愛熱烈歡迎人，性格都似我。」德德表示愛犬性格貪玩，經常偷走並藏起拖鞋，跟大家玩尋寶遊戲，她笑說：「有時我覺得唔係我Walk佢，係佢Walk我先真，想我哋多啲運動。」又大讚愛犬古靈精怪，表情管理比自己更勝一籌，希望將來有機會跟愛犬一同做節目，發揮牠的專長。