《殺神》宣布開拍第5集　甄子丹落實執導外傳香港取景

Lionsgate電影公司Adam Fogelson昨日於年度戲院商會議CinemaCon公布有關於賣座動作片系列《殺神John Wick》（John Wick）的多項新計劃，除了即將開拍由「宇宙最強」甄子丹於《殺神John Wick 4》角色失明殺手「Caine」的外傳之外，亦公布將開拍第5集以及動畫版。

甄子丹除了於外傳主演之外，亦將親自執導。影片計劃於今年內開拍並於香港取景，故事聚焦他的角色「Caine」擺脫「高桌會」後的遭遇。其實於《殺神4》中結尾的彩蛋已留下「Caine」將會回歸的伏線。至於第5集將會繼續由系列導演Chad Stahelski執導，他於活動上承諾新一集將會有一個好好及新鮮的故事，至於上集中經過最後決鬥「生死未卜」的「John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦將會第5集中回歸。早前奇洛表示自己好想繼續拍《殺》，但直言其膝蓋問題令他有隱憂。

另方面，電影公司主席亦於會議上公布開拍《殺神》動畫前傳，由美國動畫師Shannon Tindle執導，奇洛預計將會為片中「John Wick」配音，至於導演Chad Stahelski 亦會參與製作。故事背景將會設置於首集電影之前。《殺神》系列自首集上映以來大受歡迎，4集累積全球總收入超過10億美元（約78億港元），而首部外傳《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）將於6月上映，奇洛將會客串演出。