Fiore意大利雙出水口廚房龍頭　輕鬆接駁濾水器、洗衣機、洗碗機、飲水機！

【獨特亮點：外側雙出水口設計】這款Fiore廚房龍頭外側雙出水口設計，是它最大的亮點之一。外側出水口提供用戶輕鬆接駁多種設備，甚至可接水槍清洗地磚，滿足多元化使用需求。（客戶提供）

【特約報道】Fiore意大利製造外側雙出水口廚房龍頭全港首創：一龍頭多用，輕鬆接駁濾水器、洗衣機、洗碗機、飲水機！

想要一款既實用又美觀的廚房龍頭？Fiore為您帶來這款來自意大利製造的頂級廚房龍頭(型號:CR4318BR)，不但有超高搖擺出水咀，外側還配備兩個獨立出水口，讓您的廚房生活更加高效與優雅! 無論是接駁濾水器、洗衣機，還是洗碗機、飲水機，這款龍頭都能輕鬆應對，真正實現一龍頭多用！

優點一：獨立出水口接駁，保護龍頭壽命

傳統接駁坐檯式濾水器時，需在搖擺出水咀連接分水掣及白色軟管，不但妨礙清洗，更因濾水器通常流量小，多餘的水易倒流至龍頭內部，長期可能導致閥芯及搖擺咀根部漏水。而外側獨立出水口的設計，能徹底避免此問題，減少回水壓負擔，保護龍頭核心結構，延長使用壽命。

優點二：免額外安裝，節省空間與成本

無論是新屋裝修或現有廚房，此設計無需額外安裝水龍頭，即可直接接駁多種設備，省去繁複工程與空間占用，尤其適合小廚房或追求簡潔的用戶。

這款Fiore廚房龍頭不僅是功能與美觀的完美結合，更是提升廚房效率的利器。快來為您的廚房升級這款Fiore意大利製造多功能廚房龍頭，享受更便捷、更高效的生活吧！

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