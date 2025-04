Tom Holland宣布回歸開拍《蜘蛛俠4》片名曝光　粉絲誤當愚人節新聞

美國年度戲院商會議CinemaCon近日於拉斯維加斯舉行中,而前日(31日)索尼電影公司就公布多項大計,其中最矚目就是正式宣布開拍《蜘蛛俠4》並命名為《Spider-Man: Brand New Day》(暫譯:《蜘蛛俠:新的一天》),影片將於下年7月31日公映。

今集片名有別於過往用「Home」(家)來命名,上集片名為《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)。不過,網民似乎對《蜘》「改名」不滿,有網民更留言取笑:「其實每日都係新嘅一日。」而身在意大利拍攝新作《The Odyssey》雖然缺席活動,但仍預錄片段公布重磅消息。Tom表示:「我們在《蜘蛛俠:不戰無歸》的結尾,留下一個巨大懸念,因此《蜘蛛俠4》將是一個全新開始,我只能說到這裡。」預計《蜘蛛俠》原班人馬包括Zendaya與Jacob Batalon 都會於第4集中回歸,而早前宣布《怪奇物語》(Stranger Things)女星Sadie Sink 加盟。影片將由《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演Destin Daniel Cretton 操刀。雖然開拍第4集是電影公司與Tom Holland公布,但由於昨日是愚人節,有好多香港粉絲睇完消息都質疑是否愚人節假新聞。

索尼除了公布開拍新一集《蜘蛛俠》之外,前日亦正式宣布英國殿堂級樂隊披頭四(The Beatles)的傳記片卡士陣容。一如傳聞,影片由Harris Dickinson、Paul Mescal 、Barry Keoghan與Joseph Quinn 合演片中4位成員,4位男星都有一同站台。影片將於2028年4月公映。