Tom Holland宣布回歸開拍《蜘蛛俠4》片名曝光　粉絲誤當愚人節新聞

美國年度戲院商會議CinemaCon近日於拉斯維加斯舉行中，而前日（31日）索尼電影公司就公布多項大計，其中最矚目就是正式宣布開拍《蜘蛛俠4》並命名為《Spider-Man: Brand New Day》（暫譯：《蜘蛛俠：新的一天》），影片將於下年7月31日公映。

今集片名有別於過往用「Home」（家）來命名，上集片名為《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）。不過，網民似乎對《蜘》「改名」不滿，有網民更留言取笑：「其實每日都係新嘅一日。」而身在意大利拍攝新作《The Odyssey》雖然缺席活動，但仍預錄片段公布重磅消息。Tom表示：「我們在《蜘蛛俠：不戰無歸》的結尾，留下一個巨大懸念，因此《蜘蛛俠4》將是一個全新開始，我只能說到這裡。」預計《蜘蛛俠》原班人馬包括Zendaya與Jacob Batalon 都會於第4集中回歸，而早前宣布《怪奇物語》（Stranger Things）女星Sadie Sink 加盟。影片將由《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）導演Destin Daniel Cretton 操刀。雖然開拍第4集是電影公司與Tom Holland公布，但由於昨日是愚人節，有好多香港粉絲睇完消息都質疑是否愚人節假新聞。

索尼除了公布開拍新一集《蜘蛛俠》之外，前日亦正式宣布英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）的傳記片卡士陣容。一如傳聞，影片由Harris Dickinson、Paul Mescal 、Barry Keoghan與Joseph Quinn 合演片中4位成員，4位男星都有一同站台。影片將於2028年4月公映。