泳兒遇電話騙案被對方狂鬧　企硬冇陷情緒勒索

歌手泳兒近日和相戀近12年的男友去旅行，旅程當然開心快樂，但原來她最近遇上電話騙案，幸好沒有上當，否則影響旅行的好心情。正值愚人節，泳兒在社交平台上分享出被騙經歷：「愚人節快樂，分享一則近期我遇到嘅電話騙案。話說突然間有個電話打嚟話我撳左一條連結申請咗一個流動電話嘅plan。兩個小時後就會喺我嘅信用卡自動扣錢，果下個心都諗一諗，唔通我真係唔小心撳咗，然後買咗一個plan。跟住再諗一諗，冇理由買咗嘢我又冇收到電話通知又冇收到SMS通知又冇收到email通知。咁兒戲嘅咩？ 跟住我同聲稱自己係經理嘅電話另一邊講我冇購買到任何服務。佢堅持話我購買咗 依家係通知我會自動扣錢，扣完錢叫我去中環拎嗰張電話卡。我堅持話我真係冇買到，然後佢就開始好唔耐煩咁樣責怪我自己買咗嘢自己都唔清楚，我心諗：嘩，買咗你公司嘅plan仲要畀你鬧我發生緊咩事？（有1秒我諗緊係唔係自己啲朋友prank緊我試探我有幾好脾氣）然後我就收咗佢線啦，點知佢又再打返嚟話要扣數，又再次責備我自己買咗嘢自己都唔知，唔係佢嘅責任，我都真係着着地，無啦啦畀人鬧，回咗佢一句你係咪『黐線㗎』然後收咗線，唔想再同佢糾纏。最後我打番去自己用開嘅電訊公司，一接通個電話就收到自動語音話叫客戶提防最近有詐騙集團冒充公司接觸客人」

泳兒在最後更強調:「Anyways，以上係真人真事唔係April fools joke，所以大家真係要小心小心小心!!!我估佢就係想用情緒勒索嚇一嚇你，然後令你做出一啲唔理智嘅決定。Hai…咁，就浪費咗我15分鐘嘅時間同佢傾電話」，貼文引起許多粉絲紛紛慶幸和稱讚她機警沒有受騙，更有粉絲笑言:「可唔可以將呢15分鐘畀我」。