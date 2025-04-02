陳思齊擺攤望做「雞腳皇后」　自認係過氣藝人

曾有無綫「御用丫鬟」之稱嘅陳思齊（前名陳凱怡），近日自爆擺攤賣雞腳，仲表示期許自己成為「雞腳皇后」，嚇網友一跳！綁雙邊馬尾、戴黑框眼鏡嘅陳思齊，背後大紅布條寫住「過氣藝人再就業」7個大字，大方承認自己要擺攤，被問到「擺攤很辛苦，很多人會笑你」等問題，佢高EQ指自己已經諗清楚，佢完全唔怕，仲高呼：「我要做雞腳皇后！」、「我要絕地反彈！」更獲好友、同為前TVB藝人蔡淇俊幫手站台，一齊賣雞腳。

43歲嘅陳思齊原名陳凱怡，2000年以「翻版朱玲玲」之稱參選港姐，及後入行出道，簽約TVB，曾主持過兒童節目、旅遊節目、綜藝節目，同時演出多部電視劇，包括《皆大歡喜》宮女「牡丹」、《足秤老婆八両夫》、《老婆大人》、《老婆大人II》、《法證先鋒》、《搜神傳》等，昔日有無綫「御用丫鬟」之稱。但2015年後，陳思齊再冇戲劇作品，一度轉行成為身心靈治療師，後來開始轉做KOL拍片。佢曾透露，當時退出演藝圈嘅原因，係因為年過30歲，選角唔容易，加上演員或香港小姐嘅經歷都未能幫佢搵到份好工作，對未來十分憂心，所以選擇轉行。