《機動戰士》開拍真人版電影　性感女神Sydney Sweeney獲邀主演

最近流行卡通片集被拍成真人版電影，80年代日本經典卡通片集《機動戰士高達》4年前被宣布將開拍真人版，現在有新消息，據知目前已展開選角階段，據知美國新世代性感女神Sydney Sweeney商談參與演出。目前在雙方談判最後階段。影片將由劇集《寶貝馴鹿》（Baby Reindeer）的導演兼男星Richard Gadd執導。

另方面，Sydney近星期被傳與拍拖7年的未婚夫Jonathan Davino分手，近日有傳2人早於1月分手，而主要原因是Sydney未準備定下來，目前只想專注事業。至於Sydney被邀請出席前緋聞男友Glen Powell妹妹Leslie婚禮一事，因而被懷疑她們是否翻撻，消息傳出後Glen的母親Cyndy Powell即向傳媒否認他們拍拖。母親表示一家人都愛Sydney視她為好朋友，大家都有好耐沒有與她見面。而Sydney出席Glen妹妹婚禮的照片曝光，有網民就批評她的性感淺藍色晚裝裙顏色不恰當，原因太接近白色不應搶去新娘子風頭。網民留言批評：「佢犯咗婚禮一大忌就係着接近白色嘅裙出席。」