梁超怡與「百億太子爺」甩拖繼續富貴遊巴黎　「皮氣」勁盛十足貴婦

藝人蔡卓妍 (阿Sa) 與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰於2023年年8月驚爆已分手,當時有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密,致令阿Sa忍痛提出分手,狠心結束6年情。有傳這位C小姐就是2022年港姐季軍,有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡。雖然阿Sa公開表示分手並不是因為有第三者,但梁超怡戀石恆聰的傳聞依然甚囂塵上。而今年2月就傳出阿Sa與石恆聰在分手一年半後舊情復熾,兩人已成功復合。

而失戀的梁超怡為療情傷,即去外遊散心,走遍歐洲和杜拜!她日前飛巴黎時,因天氣寒冷,她即名牌皮褲和皮褲上身,再加上金戒指歎美食和在巴黎鐵塔下留影,十足貴婦一樣,她留言:「I was actually freezing to death taking these pics...(拍呢輯相時真係凍死我喇!」網民即留言指她全身「皮氣」上身,幾凍都唔怕。

而她遊杜拜時,與閨密和富豪好友一起乘搭私人飛機往杜拜豪華遊,她這次遊杜拜一周行程盡是豪飲豪食豪買,她更以VIP身份在當地狂掃名牌奢侈品,相當富貴,更有專人尾隨幫她拎戰利品,氣派非凡。

至於阿Sa雖然傳與可恆聰翻撻,但她近日只在社交網上載玩貓和飲飲食食片,似乎是刻意低調與男友的戀情。