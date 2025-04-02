梁超怡與「百億太子爺」甩拖繼續富貴遊巴黎　「皮氣」勁盛十足貴婦

藝人蔡卓妍 (阿Sa) 與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰於2023年年8月驚爆已分手，當時有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。有傳這位C小姐就是2022年港姐季軍，有「翻版孫藝珍」之稱的梁超怡。雖然阿Sa公開表示分手並不是因為有第三者，但梁超怡戀石恆聰的傳聞依然甚囂塵上。而今年2月就傳出阿Sa與石恆聰在分手一年半後舊情復熾，兩人已成功復合。

而失戀的梁超怡為療情傷，即去外遊散心，走遍歐洲和杜拜！她日前飛巴黎時，因天氣寒冷，她即名牌皮褲和皮褲上身，再加上金戒指歎美食和在巴黎鐵塔下留影，十足貴婦一樣，她留言：「I was actually freezing to death taking these pics...（拍呢輯相時真係凍死我喇！」網民即留言指她全身「皮氣」上身，幾凍都唔怕。

而她遊杜拜時，與閨密和富豪好友一起乘搭私人飛機往杜拜豪華遊，她這次遊杜拜一周行程盡是豪飲豪食豪買，她更以VIP身份在當地狂掃名牌奢侈品，相當富貴，更有專人尾隨幫她拎戰利品，氣派非凡。

至於阿Sa雖然傳與可恆聰翻撻，但她近日只在社交網上載玩貓和飲飲食食片，似乎是刻意低調與男友的戀情。