龔嘉欣膺視后帶挈吸金　朋友心急幫搵筍盤等結婚

「視后」龔嘉欣今日（2日）現身大埔出席揭幕活動，她以一身紫藍色連身裙亮相，大露美背和美腿，十分吸睛，又擺甫士與場內不同擺設拍照打卡，引得現場粉絲呼聲不斷，氣氛熱烈。

在受訪時，嘉欣透露下個月即將與一眾藝人同事如馬國明、陳山聰、蕭正楠、丁子朗、孔德賢和冼靖峰共同到馬來西亞雲頂舉行演唱會，屆時她將會獨唱三首歌曲，雖然歌曲難度不高，但最近亦增加練唱次數以作準備。她表示對於解鎖成就很高興，即使與一群歌手同場演出有點壓力，但自己主打開心和好氣氛。

此外，她坦言自己一向沒有抽獎運，但自從台慶上中獎後便開始很幸運，除了成功斬獲視后殊榮，財運亦滾滾來，她直言「視后」頭銜帶挈自己增加很多工作機會，最近拍畢兩個廣告，還有兩個待拍中，之後亦會再有登台機會。

而感情方面，她則表示：「我都知呢個大家係好擔心我，所以我都好努力緊，都唔怕講嘅，其實我覺得我身邊啲朋友都好好，佢哋都好積極咁去約一班人食飯咁，即係個感覺唔係單對單，多啲人熱鬧啲，感覺舒服啲。」她坦言自己不介意對方年紀和來自何地，最重要是與自己「夾」，而自己年紀已不小，交往是以結婚為目標，所以先抱認識新朋友的心態再慢慢了解下，她未來希望繼續拚搏事業同時感情亦能更進一大步。

問到好友陳凱琳（Grace）有否邀請她上自己的網上烹飪節目，她笑答：「Grace想搵啲比較唔會覺得組合到嘅人拍，但我同Grace就成日姊妹檔part住拍扮靚嘢，跟住仲有人搵我拍親子嘢，我覺得呢個都係一個突破囉，點諗到我都未生搵我拍親子嘢（會唔會都想學Grace咁做網紅？）我覺得我能力未得住，都可以向佢取下經，因為佢真係一個勤力又有idea嘅女仔，係一個值得學習嘅朋友。」