《浪姐6》公演賽果疑造假　吳宣儀暈倒被抬走片段曝光

內地限定女團火箭少女101前成員吳宣儀，最近參加《乘風2025》（又名浪姐6），被封為國內頂級女Idol，成為節目入面頂頭大熱之一，節目嚟到第三次公開演出，唔少網友都對最新賽果充滿好奇，點知近日有疑似有份入場拍攝嘅網友晒出賽果，指吳宣儀帶領嘅浪姐團隊竟然落得倒數第二嘅賽果，同時更流出吳宣儀綵排時疑暈倒被抬出場館片段，令外界質疑製造組有造假之嫌。

網上爆料指公布賽果吳宣儀隊獲倒數第二嘅時候，全場都喺度大叫「黑幕」，直斥宣儀拎到「祭天劇本」，恐成為節目組犧牲品，大批睇過演出嘅網友都留言狂轟製造組疑造假。早年以韓國女團「宇宙少女」成員出道嘅佢，喺表演前嘅節目預演中，就係拎第一名，反而公開演出時拎倒數第二，實屬唔合理。

同時，有粉絲晒出日前吳宣儀練到凌晨三點，被目睹獲多位工作人員抬出舞台，眾人小心翼翼用毛氈包實宣儀為佢保暖，粉絲更謂宣儀第二日仲係最早去練習嘅女星。及後粉絲團就收到官方通知，指宣儀獲醫生檢查後已冇大礙：「由於天氣原因，能量消耗較大，體力有點透支，導致身體突發不適，節目組與團隊已第一時間安排醫護人員進行檢查，現身體狀況已恢復，後續也會對宣儀的身體情況密切監護，會照顧好宣儀的。」

節目就曾播出宣儀為記舞蹈動作唔食飯片段，見佢為舞台辛苦訓練，因要牢記舞蹈動作而「絕食」，就算隊友表示對美食心心眼，佢都係無動於衷，表示記好咗先可以踏實食飯，不然會冇胃口，努力嘅表演被粉絲看在眼裏。