張惠妹北京鳥巢開唱　深情剖白揭露心聲

台灣天后張惠妹（阿妹）去年底在台北大巨蛋開唱，五場20萬張門票短短6分鐘內便搶購一空，寫下歷史性一頁。今年4月5日她將首降北京鳥巢開唱，對於不喜歡多說話甚至有點社恐的她來說，與萬人演唱會實是一種試煉。幸好經過多年的歷練，她終於學會如何調適情緒，由燈光亮起、音樂響起再爆發極致能量；再到謝幕落下她也懂得如何回歸平靜。

張惠妹表示從出道開始，經常說自己喜歡接受挑戰，不喜歡做相同的事情，事情來得得太容易便會覺得不刺激，表示：「在台上我的熱情來源以及人來瘋的狀態都需要刺激感。刺激包括軟硬體的升級、歌曲、歌曲編排方式和自己的狀態。」雖然一場演唱會的製作需要長時間和製作，需要規劃三、四十首歌曲的順序、編曲、燈光、音效等，本身已是一種挑戰，張惠妹笑說：「所以我很愛，這樣的過程讓我對自己有更多的肯定，但就會累到我身邊的工作夥伴們。」

一場演唱會要面對近3小時的solo演出，身體狀態成為演出者的最大關鍵，這亦是張惠妹最關注的事，表示：「年輕時不會太擔心身體狀況，但現在連續演出帶來的體力挑戰，確實是我目前最大的困難之一。我也因此比以前更謹慎、更認真看待這個問題。」

貴為華語樂壇天后，張惠妹成為了歌迷心中的「妹神」，從綵排開始對於身體和與聲音狀態要求已極為嚴格，確保每一個細節都完美，她表示：「以前我需要透過大量訓練來激發自己的爆發力，但現在隨着經驗累積，我已經能夠精準掌握，知道何時該收斂、何時該釋放。」張惠妹直言「舞台，還是我的家。」仍在音樂的旅程上無畏無懼向前進發，像她所說的：「音樂是我的生命，是我最擅長的事，也是我最有熱情的事。」