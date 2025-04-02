復活節盡情吃喝　來個飽足快樂假期

今個月最令入興奮期待的節日相信非復活節莫屬，大小朋友可以齊齊放假，吃喝玩樂過一個愉快長周末。不少酒店趁佳節推出應節餐飲、活動及住宿體驗，讓大小老闆可以趁機擁有一個飽足的快樂假期。

探險尋彩蛋

位於港島主題樂園水上樂園旁的酒店，趁佳節推出多元限定活動及美食，包括復活節蘋果榛子迷你蛋糕和茶香菠蘿迷你蛋糕；前者由香濃雲呢拿蘋果搭配細滑榛子醬、入口即化的榛子牛奶朱古力忌廉與鬆軟的榛子海綿蛋糕，堅果香馥郁。後者則是以熱帶菠蘿的清新酸甜結合青檸、香濃的焙茶慕絲、烏龍茶海綿蛋糕和香脆的法式焙茶餅乾，層層口感豐富細膩。於4月1至22日推出「海畔繽紛復活節住宿優惠」，入住客房可感受有中國海的晝夜浪漫美譽的客房，並可到「天際水境」美景的臨海無邊際泳池暢泳，並在4月1至27日期間於酒店網上商店購買節慶電子代幣，換領參加一系列自選趣味滿載的節慶活動或指定節慶禮遇；包括「蛋中尋富：尋找復活節彩蛋」、復活節扭扭毛公仔工作坊、復活節拼貼袋工作坊等工作坊等。當中的「中尋富：尋找復活節彩蛋」活動的彩蛋分布在探險家每個角落，化身「探險家」的大小朋友就要尋蛋，每隻蛋圖像上載有二維碼，大家只要一掃便可收集吉祥物富富與麗麗熊貓的主題圖片，完成指定任務即可換取節日小驚喜。此外，大堂酒吧餐廳亦推出特色創意飲品，分別是招牌雞尾酒Revival及無酒精飲品Garden of Eden。

繽紛主題美食