無綫綠葉王楊證樺現身七欖周圍巡　轉行做保安？

無綫綠葉王楊證樺近年出鏡率好高，除上年的《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》，在近期播出的新劇《奪命提示》，楊證樺就於當中擔任紀律部隊角色。

有網民日前入場睇七人欖球賽時，在會場中見到楊證樺的出現，但楊證樺就並不是出現在觀眾看台上，而是在會場周邊走動。有網民留言，他是不是放棄了在TVB拍劇，轉行做安保工作。楊證樺在接受訪問時，透露他與一位商業夥伴合作，而投資了不同類型的項目，其中一間就是Clement Shield (下稱：CS) 安全管理公司。

據知，這次在香港啟德體育園舉辦的國際七人欖球賽，CS負責此項目的高效安全，安保部署，人手管理，控制秩序及場館內外最核心的安全管理計劃工作。專業的安全管理系統是由他的商業夥伴全權負責。為確保安保活動順利進行及與觀眾有良好的溝通，楊證樺於此項目中擔任公共關係科的代表。可說是他以老闆身份監場。

他說：「我們很高興看到香港隊於是次賽事中表現卓越，男女子組別均獲得冠軍，是對運動員的努力認可。而CS於這場國際大型活動中擔任重要的角色，是對公司團隊能力的肯定。能夠參與國際大型活動，我們感到非常自豪和滿足。最後，我們公司CS日後會積極協助各項大型盛事，確保公眾安全，提升香港國際形象。」