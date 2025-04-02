鄧麗欣被爆頸椎受傷　觸及舊患肩胛位受壓

歌手鄧麗欣（Stephy）和雲浩影（Cloud）出席品牌活動時分享心動時刻，Stephy表示第一次看張學友演唱會時，看見學友出場便心跳加速，有浪漫心動感覺，所以好明白粉絲去睇偶像演唱會的心情；雲浩影就表示在海邊看日落時令她心動，直言單獨和有人陪兩樣都試過。

Stephy 和Cloud兩位女神同場難免比併一番，Stephy笑指自己太早做女神，所以跟Cloud是兩代女神，又讚雲浩影皮膚好。Cloud就表示靠化妝改善氣色，好開心跟Stephy近距離接觸，又大讚她演唱會表演風火輪好精彩，期間Cloud唔覺意爆出Stephy演唱會時弄傷頸椎。Stephy表示：「其實我都冇講過，唔係好嚴重，演出時都有少少痛，不過歌迷嘅熱情令我忘記痛楚，依家都未完全好番，因為我本身有舊患，練習時令頸椎和肩胛位受壓，要做針灸治療，唔能夠太大動作。（男友呵番？）有幫我按吓，（愛的按摩？）只能夠咁樣。」Stephy表示傷患最重要是休息，演唱會之後休息了兩星期，遲些想放假去旅行休息。又讚男友大方，睇足三場演唱會及入後台合照，至於何時公開男友正面照，她笑言實有機會。

雲浩影被問可想學Stephy放閃？即扯開話題表示想學Stephy開個唱，直言想衝上紅館，Stephy讚好並自薦想做嘉賓一齊表演「風火輪」。另外提到梁釗峰離開寰亞外闖，雲浩影表示初入行時與釗峰一同上網上節目，跟他很有緣份，祝福對方未來有更大的天地，期望將來有合作機會。問想推薦哪位男歌手加入公司，她開玩笑指陳奕迅和謝霆鋒就好。