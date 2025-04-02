伍富橋與無綫改簽「一年一騷」　太太激瘦30磅感足夠

「億萬駙馬」伍富橋於2014年在美國唸大學期間返香港，參加了《超級巨聲4》而成功入行，出道11年的他曾推出過不少歌曲，當中包括《一劇之本》、《和你有些》和《很多很多份之一》等。除了唱歌外，他亦參與過不少劇集的演出，當中包括《法言人》和《十月初五的月光》和綜藝節目《3日2夜》等，多才多藝。除了演藝事業受到關注外，她與與億萬千金老婆梁兆楹（Shirley）的姻緣亦成為焦點，2人結婚後恩愛有增無減，羨煞旁人。

日前，他與太太Shirley現身力撐HOY TV製作總監張志明的新節目《他鄉的煮人》首映宴，親證不再做無綫「親生仔」，與無綫改簽「一年一騷」。被問到與無綫合約，伍富橋透露：「嚟緊我會係無綫基本合約藝人，唱片公司合約同經理人合約都會完結。各位如果有咩工作上要搵我，歡迎DM我老婆或者DM我啦，好快就會覆你㗎啦！」

熱愛健身和運的伍富橋狀態回勇了不少，而太太Shirley亦明顯瘦了一個圈，差點認不出來。伍富橋更爆太太足足瘦了30磅，令人嘩然。在旁的Shirley一臉尷尬表示：「唔想拖垮佢健身教練嘅工作。（減咗幾多？）距離我最脹應該瘦咗30磅。 （秘訣？）食少啲，比佢激多啲。（做幾日運動？）得閒就做吓。（減完未？）未，想睇吓可以去到邊。」不過，伍富橋表現心痛，覺得足夠不希望老婆再瘦下去。