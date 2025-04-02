劉佩玥情緒切換演技大爆發　區明妙埋身陳山聰硬晒軚

藝人區明妙（妙妙）在無綫劇集《奪命提示》中除了美腿和白雪雪肌膚受到關注，戲中講述她疑似對陳山聰有意思，令劉佩玥打翻醋罈，也受到觀眾談論。昨晚（1日）妙妙拍廣告期間，向扮模特兒的山聰「步步進逼」畫面，嚇到山聰「硬晒軚」，令網民捧腹之餘，她再度大晒白滑美腿，令網絡流傳大量「妙妙美腿圖」。問到妙妙與山聰如此親密接觸會否尷尬，她笑說：「大家都有教我要點樣做，叫我唔使怕醜。」

妙妙又感激劉佩玥像大姐姐般照顧她：「阿Moon好好、好錫我，除咗會同我講吓道理，記得嗰時熬夜搞到生粒粒，阿Moon有買暗瘡膏畀我；有時我啲衫比較單薄，佢又會拎被俾我冚。」講到美腿和美肌心得，妙妙笑言：「多啲敷面膜同埋搽防曬。」

此外，劉佩玥（Moon）前晚在劇中晒冷演技，先後演繹了「巴渣惡女」、「怨念呷醋」、「體弱氣虛」、「偽‧傷心」及「機警霸氣」等多重情緒，尤其因為要避過林景程的懷疑，阿Moon要經常展現「反差情緒」，對住陳山聰氣若游絲、喊苦喊忽玩自責，下一秒已切換到霸氣Tone，以凌厲眼神掃射現場環境攞線索，相當考演技，網民大讚阿Moon微表情勁有戲，演繹七情上面。