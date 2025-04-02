COLLAR新歌MV玩少女Feel　走勻沙頭角摩星嶺

女團COLLAR昨日（1日）推出今年度首支團歌《Trouble Trouble》，新歌展現COLLAR玩味一面，有別過往所傳遞勿忘初心、面對逆境等的訊息，Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）在MV中一反以往Cool爆風格，大玩繽紛色彩路線，更與鸚鵡演對手戲，散發出陣陣少女氣息。

《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來最玩味的團歌，Gao表示：「過去COLLAR歌曲都係關於自我、發掘我哋面對所有嘢嘅一面同埋內心脆弱嘅一面，實在太認真，其實我哋平時都唔係咁，所以我哋今年要玩盡佢，想試啲玩味啲嘅COLLAR！」講到歌曲MV特色？Marf指今次最特別之處，是找來《Never-never Land》的導演執導MV，笑言是今次是「Never-never Land2.0」：「我哋盡量有好多新元素同新角色喺入面，有啲顏色同地方都有啲似《Never-never Land》，大家可以解讀吓我哋呢首兩年前出嘅歌，同今次出嘅歌有咩分別。」

MV拍攝分兩日進行，但兩天溫差很大，芯駖指天氣變化亦切合歌曲名稱「Trouble」，她說：「今次MV主要是外景分兩日進行，一日好熱，一日好涼，證明天氣都有啲Trouble，襯番我哋首歌！」Ivy就透露兩日拍攝，一日到沙頭角取景，另一日到摩星嶺，車程甚遠，她笑指不只是《Trouble Trouble》更是「travel travel」。

提到Trouble，Winka指為拍MV連續兩日凌晨四點開工，缺乏睡眠的狀態下，感覺連說話都有點Trouble，而Day認為即將播映的團綜是最Trouble，她大賣關子表示：「即將出嘅團綜，我哋經歷咗好多Trouble事，睇我哋團綜就會知。」