新款 911 Targa 4 GTS 抵港現身

車型代號992.2的全新小改款911日前於保時捷旗艦陳列室隆重登場，來港和車迷見面的兩款新992.2成員，包括911 Targa 4 GTS 及911 Carrera。

前者首次搭載先進的T-Hybrid高性能混合動力系統，完成0-100km/h只需3.1秒(搭載 Sport Chrono 組件)，極速達312km/h 。該系統主要由全新研發的3.6L水平對向引擎、配備整合式電馬達的電動廢氣渦輪增壓器及整合了恒磁同步電馬達的全新8前速PDK雙離合器波箱組成。廠方將兩台電馬達與輕巧的高壓電池結合在一起，為系統帶來達398kW (541PS)總輸出功率及610Nm總扭力。與前款車型相比，輸出功率增加了45kW(61PS)。值得留意是，即使沒有電力輔助，單是該水平對向引擎也能提供357kW (485PS) 的輸出功率和570Nm扭力。

至於後者，則以一具經全面改良的3.0L雙渦輪增壓水平對向引擎作動力核心，除配備了之前僅限於 GTS 車型的渦輪增壓器外，還在尾冚蓋柵欄正下方、引擎上方配上以往僅在Turbo車型出現的中冷器，輸出功率提升至290kW(394PS)，最大扭力達到450Nm。從靜止加速至 100 km/h 僅需3.9 秒(搭載 Sport Chrono 組件)，最高車速可達 294 km/h 。

適逢今年是香港保時捷與捷成汽車合作70周年，除了全新992.2現身，在全新旗艦陳列室內還展出由捷成家族擁有的經典356 (香港第一輛進口的保時捷)、Team Jebsen拉花的 911 Carrera T、擁有「Fashion Grey」車漆的捷成60周年紀念版911 Carrera GTS、新款電動Taycan Cross Turismo 及Macan Turbo 等車型。