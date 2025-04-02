裕美害怕奸詐人類　講明愛狗多過愛林作

藝人裕美到新城廣播接受施匡翹、羅沛琪（Pinky）主持的節目《寵愛您》訪問，裕美與男友林作飼養了2隻貴婦及2隻唐狗，從小到大也在狗狗陪伴下長大，直言喜歡毛孩多過人類，裕美解釋說：「我隻貴婦好奸，每日咬爛我一條底褲，又或者喺我床上屙尿，但佢最多都係百厭，唔似啲奸詐人類，人好複雜，所以我鍾意狗多過人。」被問到愛林作還是愛狗狗？她說：「梗係狗啦！」

裕美指林作雖然平時口沒遮攔，但名副其實是愛狗之人，她說：「我哋唔會為狗狗吵架，林作得意在隻狗幾百厭都好，佢唔打唔鬧，如果隻狗喺床上屙尿，我嬲到想打佢籮柚，但林作會即刻抱走隻狗，然後就會話『佢唔識㗎嘛』！」

裕美又透露會經常跟愛犬傾訴心事，憶述早年患有嚴重抑鬱症時，也是由愛犬身上獲得溫暖：「當時唔想出去見人，匿埋喺屋企又成日失控落淚，好似跌咗落地獄，但我隻狗會主動走嚟我身邊坐定定，見我流淚，佢又會舐我臉上嘅眼淚，知我唔開心，佢會盡所能安慰你，呢份溫暖好難得。」裕美又指狗狗的世界只有她，她寧願愛狗也不愛人：「人一變你係唔知佢會有幾恐怖，狗最多係百厭，所以有咩事我都會攞條命保護啲狗。」