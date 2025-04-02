李龍基豪言有心有力　即場示範深蹲展雄風

吳若希（Jinny）、導演火火及曾展望（GM）主持的無綫直播節目《奇情谷》，昨晚（1日）談到「忘年戀」主題，更請來重磅級「奇情嘉賓」李龍基登場，基哥在節目中盡數跟仍在獄中未婚妻王青霞（Chris）衷情，更首度公開她在獄中寫給自己的情書。

基哥指Chris在獄中每日都會寫信，每封長達4頁紙，已累積超過400多封，有些信會畫上圖畫非常有心思，望見面前一大堆情書，火火有感而發說︰「我真係想講一樣嘢，大家可能覺得佢畀『騙子』呃，但個『騙子』做到咁足呢，抵死啦。」基哥亦附和說︰「畀人呃抵死啦。」當三位谷主讀出部分信件內容時，基哥已眼有淚光，又透露這段戀情獲子女支持，未婚妻被判入獄當日，收到囡囡的短訊慰問，令他感到安忍，最搞笑是囡囡問：「你們會計劃生baby嗎？」

節目中3位主持和網民「審死官」上身，食住花生提出尖銳問題。GM提出不少網民的質疑表示整件事是「衰鹹濕、假眼淚、演技做作」，基哥氣定神閒回應說︰「呢個時段我已經百毒不侵，網民講乜嘢咪由佢哋，你話真好、假好，我完全唔care。對攻擊嘅言語，我全部聽唔到。」

對於不少人好奇74歲的基哥，如何能滿足女方，他豪言有心有力，還即場示範深蹲展示雄風︰「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下唔多唔少要保養嘅，最緊要生活習慣要正常，keep住運動。」他笑言接近未婚妻出獄日子，要「加操」保持體魄。此外，網民留言踴躍，有人讚基哥有情有義是絕種好男人，亦有人提出質疑，花生指數相當高。