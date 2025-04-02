Keely Rose　「脫」變有錢人

唔少人會為五斗米折腰，但搞到連夢想都放棄埋，又真係幾無奈，之不過塞翁失馬焉知非福，有人因為向現實低頭，反而搵到一條更適合自己嘅路，佢就係近年紅透美國四仔界嘅巨乳尤物Keely Rose。

陷入財困

每個人總會有夢想，而能夠排除萬難、不斷努力咁追夢嘅人，特別值得尊重，來自美國加州薩克拉門托嘅Keely Rose正係其中之一。由於五官標致，阿妹自細已經係小美人，曾以兒童模特兒身份拍過多個廣告，亦試過參與電視劇演出，所以一直以躋身演員、模特兒或歌手行列為長大後嘅人生目標。

為咗追夢，Keely Rose努力讀書，不斷進修演技、舞藝同歌唱技巧，大學畢業後，隻身飛到洛杉磯尋求發展機會。可惜，因之前要兼顧學業，阿妹有一段長時期離開模特兒同戲劇界，亦跟圈中人斷晒聯絡，只好以新人姿態重新出發，但入行之路比想像中困難得多，一次又一次面試失敗，加上本身家境一般，惟有暫時喺餐廳同雜貨店打工，每星期僅得400美元收入，後來發現有夜店聘請舞蹈員，決定博一鋪，希望可以解決財困問題。

火速走紅

Keely Rose嘅外形吸引，舞藝又出色，加埋演出投入，好快成為店內嘅人氣脫衣舞女郎，每晚收入都超過之前嘅周薪！當阿妹以為自己開始行運之際，其所效力嘅夜店因敵不過疫情而倒閉，令佢再一次陷入財困，只好另謀出路。原來阿妹之前跳舞賺落嘅錢，絕大部分用嚟還債，根本冇咩積蓄，喺苦無對策之下，向之前相熟嘅脫衣舞女郎求助，當知道有人喺四仔界搵到唔少錢，即心動起嚟，但又擔心演過四仔，日後想投身娛樂圈都幾難，內心經過一番掙扎，最終決定向現實低頭。

2020年7月Keely Rose決定出道，為ExploitedX Network演出處女作《Backroom Casting Couch 1626: Audrina》。憑住一對天然巨乳，加埋床上動作靈活，阿妹喺四仔界一鳴驚人，並先後同New Sensations、Digital Sin、Lubed等多個著名片廠合作，翌年更加喺多個四仔頒獎禮上獲得最佳新進脫星、最佳口愛演出、最佳性愛演出等多項提名，成為現今四仔界嘅吸金王之一。

Profile

出生地：美國加州

身高：165cm

三圍：34E-25-36

Keely Rose憑住一副靚偈，除咗拍四仔，又經常喺唔同夜店演出，每晚例必爆場！早前，佢更宣布積極發展成人網紅事業，睇嚟曾經係窮光蛋嘅佢，唔使好耐就會變有錢人！