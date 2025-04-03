【是日通勝】

農曆三月初六

乙巳年 己卯月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、立約、動土

忌：祭祀、出行、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：33、31、46

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

金牛座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

雙子座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

巨蟹座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

獅子座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

處女座：事業與財運皆下跌，感情運卻好到一個點。

天秤座：工作運不錯，財運上升，但人緣運不太好。

天蠍座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

人馬座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

山羊座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

水瓶座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

雙魚座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）猴 健康差

鼠：財運好轉，但仍需謹守量入為出原則。

牛：做事要保持謙遜，多聽取別人的意見。

虎：桃花旺，抽空約會伴侶，感情可升溫。

兔：有望發揮自身才能，要好好把握時機。

龍：健康運一般，保重身體，不能太操勞。

蛇：找到合適的做事方式，易交出好成績。

馬：工作運上升，面對競爭壓力不慌不忙。

羊：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

猴：是日沖煞，健康運稍遜，要注意養生。

雞：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

狗：事業運強，容易與同事建立良好默契。

豬：工作機遇不會從天而降，靠自己爭取。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

陰宅風水宜忌

陰宅風水是中國傳統文化的重要部分，因在風水玄學角度，墓地的選址、方位和布局都會影響後代子孫的運勢、健康與家族興衰，當中有些重點要留意。

1.宜選擇「龍脈」匯聚之地，即山勢連綿、生氣旺盛的地帶。墓園背靠山脈（靠山），前方開闊（明堂），左右有低矮山丘環抱（青龍、白虎），形成藏風聚氣的模式。忌選孤山、斷山、陡峭或怪石嶙峋之地，這些地方都容易聚集煞氣。

2.理想的水局是「玉帶環腰」，即水流環繞墓地，象徵聚財納福，水流最好是曲、清澈。忌直沖或反弓水（河流直衝墓地或呈反弓形），否則易導致破財、家運不穩。

3.墓碑朝向需結合逝者的生辰八字或家族命理，常見吉向為坐北朝南（順應自然陽氣），但具體需因地制宜。避免朝向尖角、高壓線、道路直衝等形煞方位。

4.土壤宜濕潤但不可過於陰濕，以黃土或五色土為佳，忌砂石地、黑土或寸草不生之地。宜選周圍植被茂盛之地，象徵有生機，但樹木又不可離墓穴過近，避免樹根破壞棺木。

由於選擇墓地在風水玄學角度，影響甚大，建議讀者們如要作重大決策或遇有疑慮時，先請教風水師，但不必過度迷信。