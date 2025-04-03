娛圈單打︱國產品牌攻日本　大神倒戈激回響

形象之於藝人，可謂最重要資產，只要一直保持健康形象，真係長搵長有。好似日本天王木村拓哉，雖然唔再年輕，但依然冇被時代淘汰，皆因佢有帶領潮流嘅能力，又有大好家庭予人顧家感覺，咁就可以歷久不衰啦！

嗱，最近中國手機品牌華為推出「HUAWEI Watch GT 5 Pro」智能手錶，竟然重金禮聘木村大神擔任代言人，即刻將品牌形象提升晒，唔止唔老土，仲有陣陣潮味滲出。相信華為之所以相中木村，正係覷準佢嘅潮人形象及帶貨能力。結果廣告甫釋出，即惹來極大回響，木村亦非常盡責，喺自己IG不停Po相Po片賣廣告。

嗱，被國產品牌睇中嘅，唔止木村一個，內地電動車一哥比亞迪，為咗攻入日本市場，去年請來國民女神長澤正美演出電視廣告，一句「也許還不錯，比亞迪！」即時令品牌喺日本大受注目。根據調查，2024年上半年嘅「指名搜索指數」中，比亞迪電視廣告名列第三，即係話，有眾多日本消費者，通過廣告喺短時間內對比亞迪產生興趣，繼而進行網絡搜索。

其實只要放下成見，試吓用國產品牌，就會一試上癮，皆因性價比實在超高！《日經》中文網特地進行分析，指中國品牌在日本知名度偏低，起用當地一線明星賣廣告後，即時令消費者認知度大增，同時對品牌嘅好感度亦提升。

厲害了，我的國！品牌衝出國門，不惜工本大灑金錢賣廣告，證明國力提升。以前日本貨攻陷全世界，家陣就到中國貨衝出國際！之不過，同樣情況若換咗喺香港同台灣，藝人可能又會被鬧舐共！無知真可怕！