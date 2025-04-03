東方日報C1：甄子丹廣招本地薑　奇洛隨時殺到！

「宇宙最強」甄子丹一直心繫香港，早前受訪時曾提到想爭取荷里活電影《殺神John Wick 4》外傳來港開工，為本地影業增加開工機會。昨日終於傳來好消息，該片不只來港取景，《殺神》系列更會開拍第5集，而奇洛李維斯大有機會客串演外傳！子丹受訪時大賣關子，只表示屆時會「萬歲」請食蛋撻和菠蘿油，向劇組推介香港美食。

Lionsgate電影公司主席Adam Fogelson昨日在年度戲院商會議CinemaCon，公布有關賣座動作片系列《殺神John Wick》多項新計劃，除了即將開拍甄子丹《殺神John Wick 4》所演的失明殺手「Caine」外傳，亦公布此系列將開拍第5集及動畫版。

甄子丹除了演外傳，亦將親自執導及兼任執行監製，近年香港影業步入寒冬，很多電影工作者都沒工開，子丹早前受訪時曾表示希望爭取到外傳來港取景，為本地電影業帶來生機。在昨日公布的計劃中，子丹明顯已成功爭取，外傳將於今年內開拍並在港取景，對本地影業來說絕對是個好消息。

拆解死亡之謎

外傳內容集中講述子丹飾演的Caine擺脫「高桌會」後的遭遇，角色將接受新挑戰。其實《殺神4》結尾彩蛋已留下Caine將回歸的伏線，至於上集經過最後決鬥生死未卜的「John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦將於第5集回歸。早前奇洛直言很想繼續拍《殺神》系列，但膝蓋問題令他有隱憂。由於《殺神5》會在拍完外傳後開拍，業內人士估計奇洛大有機會客串演外傳，為第5集留伏筆。

另外，該系列首部外傳、由古巴性感女神Ana De Armas主演的《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）將於6月上映，奇洛亦有份客串。

子丹昨日接受本報獨家訪問，問到奇洛會否客串外傳？他說：「呢個係商業秘密，暫時唔可以透露。」提到外傳將來港拍攝，他非常歡迎香港演員試鏡，問到對演員有何要求？他表示：「唔止演員，幕前幕後都希望搵到有熱誠嘅，同埋能夠為我哋香港電影業真真正正做好表現嘅，都歡迎嚟試鏡，但當然演員方面，都要睇番個劇本人物需要同埋要有緣分。」難得有荷里活製作團隊來港，問他屆時可會準備菠蘿油等香港特色食品讓外國劇組人員品嘗？他笑說：「點止菠蘿包，所有香港特色小食，包括蛋撻都會向劇組推介！」期望劇組對香港之行留下好印象。對於《殺神》系列有一連串計劃，他大表高興：「《殺神》為動作電影製作設定了極高的標準，我非常感謝電影公司給我機會進一步提升該系列電影，我對實現這個目標感到既興奮又深受啟發。」

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