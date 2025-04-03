大快活皇牌阿活咖喱全新香料升級！

【特約報道】大快活皇牌「阿活咖喱」宣布全面升級，為咖喱愛好者帶來全新的味覺享受！這次升級重點提升了咖喱的配方，嚴選環球超過30種香料，以慢煮烹調方式令咖喱的風味層次更豐富鮮明，口感順滑醇厚，令人回味無窮。除香料配方升級外，更以卡羅來納死神辣椒粉（Carolina Reaper）調製成辣醬，為各位準備了「死神加辣版」，為嗜辣愛好者帶來前所未有的辣度體驗。是次推出，更新增了原條吉列魚柳和生炸豬扒兩款新菜式，完美融合升級版咖喱的精髓！

升級亮點一：香料升級配方，惹味於口腔爆發！

這款經典咖喱的秘訣在於其香料配方的升級，大快活總廚精心調配了超過30種來自世界各地的香料，並熬煮了足足10小時，濃郁味道在口腔中爆發。升級後的「阿活咖喱」香料層次更立體，咖喱的濃香更豐富，搭配同樣經典的軟腍牛筋腩或嫩滑多汁的雞件，讓食客享受到多樣的口感與風味。

升級亮點二：以「卡羅來納死神辣椒粉」特別調製的辣醬

除了一直深受食客喜愛的入門級「惹味版」，我們更將卡羅來納死神辣椒粉入饌，準備了「死神加辣版」（卡羅來納死神辣椒辣度約220萬SHU斯科維爾辣度單位），突破傳統辣味框架，讓辣味從單純的刺激進化成「先溫柔試探，後爆擊結尾」的味覺藝術，讓追求辣感的顧客「過足辣癮」。

升級亮點三：加入新食材配搭，讓你嘗盡咖喱的驚艷風味

除一向熱賣的「阿活咖喱牛筋腩飯」及「阿活咖喱雞飯」，今次加入了「阿活咖喱原條吉列魚柳飯」及「阿活咖喱生炸豬扒飯」。原條脆炸的吉列魚柳，每啖都外脆內嫩；生炸豬扒的油脂與咖喱辛香料交融，讓風味更圓潤飽滿。四款的食材均配黃金薯仔，件件都腍身入味，軟硬適中而不易散開，盡吸阿活咖喱的精華。全面升級的阿活皇牌咖喱系列只需$49起！

「阿活咖喱牛筋腩飯」

嚴選優質牛腩，經大廚匠心燜煮至軟腍入味，每份精準配搭完美腩筋比例及黃金薯仔，肉香與膠質交融，口感豐潤誘人。配上阿活咖喱辛香濃郁而不膩，瞬間喚醒味蕾。

「阿活咖喱雞飯」

以嫩滑的雞肉配上黃金薯仔，薯仔的柔軟和滑順與咖喱雞的肉質形成對比，增添層次感，令每一口更具風味。

「阿活咖喱原條吉列魚柳飯」(新產品)

選用優質魚柳，炸至外皮酥脆，內裏鮮嫩。搭配濃郁的咖喱醬，香氣撲鼻，讓每一口都充滿驚喜，令人垂涎。

「阿活咖喱生炸豬扒飯」(新產品)

以傳統方式生炸而成，鎖住豐富肉汁，配上黃金薯仔以及濃郁的咖喱汁和白飯融合為一體。喜愛汁撈飯的你可以選擇「多飯」，讓每一口都充滿美味滋味。

推廣開始期：由2025年4月1日起

適用分店：全港全線大快活分店午市及晚市供應

額外優惠：

優惠一：即日至2025年4月17日

想安坐家中或公司嘆升級版阿活咖喱系列，當然可以於FoodPanda用”PANDADEAL” 優惠碼訂購，推廣期內外送全單滿$150減$75。（優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽foodpanda App。）

優惠二：2025年4月4日至4月13日

於推廣期內憑快活關愛長者咭，每單即減$6。（優惠不適用於購買迷你葡撻及零售產品。）

【大快活手機APP會員限定】4月13日免費試食

「神秘辣阿活皇牌咖喱」額外送出共200份「阿活皇牌咖喱」

昨天以火辣動漫造型登場的神秘蒙面少女現身港九新界多間大快活，作為大快活的特派的「辣味專員」，於餐廳內招攬嗜辣食客，邀請大家參加將於4月13日(星期日)舉行的試辣活動。大快活的會員切勿錯過與神秘星級嘉賓一起試辣，活動詳情稍後將於大快活手機APP公布，敬請密切留意！

死神來「料」，想優先解鎖神秘辣【阿活咖喱】的勇者千萬不要錯過4月13日(星期日)舉行的神秘版試辣活動，由即日起至2025年4月7日晚上11時59分前，會員只需登入大快活手機APP，即可報名參加「大快活皇牌神秘辣【阿活咖喱】試食會」，被選中的20名會員可於4月13日中午時段優先解鎖神秘辣阿活皇牌咖喱及額外得到共200份【阿活咖喱】電子券。

「大快活皇牌神秘辣【阿活咖喱】試食會」活動詳情:

活動日期: 2025年4月13日(星期日)

活動時間: 中午時段 (時段待通知)

活動地點: 大快活(金鐘美國銀行中心店) 金鐘夏愨道12號美國銀行中心地下 G3 號舖

登記報名方法: 由即日起至2025年4月7日晚上11時59分前，會員只需登入大快活手機APP，即可報名參加

被選中的20名會員可於4月13日優先解鎖神秘辣阿活皇牌咖喱，每位出席會員將可得到升級大快活皇牌【阿活咖喱】電子禮券10張 (總共200份)。