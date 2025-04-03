太有料！端午節足料必食 太興端午粽　4月14日前購買更享低至65折！

【特約報道】太興端午粽正式登場，不同「粽」類，太有料到！有綠豆糯米7:3黃金比例的鹹肉粽、清香軟滑的蓮蓉鹼水粽，有營又健康的八穀豚肉粽。此外，更有選用原隻鮑魚及元貝的特級裹蒸粽，足料滿滿，啖啖滋味，是送禮的最佳選擇！太興設有5款不同配搭的禮券套裝，「粽」有一款合你心意。今年更推出快閃優惠，4月14日前於太興51間分店購買「四喜臨門」或「五福臨門」特級套裝，更可享低至65折激筍優惠，送禮自用皆宜，知太興咩料啦！

快閃優惠詳情

•四喜臨門特級套裝

（原粒元貝鹹肉粽、八穀豐登豚肉粽各1隻 及 紫米蓮蓉鹼水粽2隻）

快閃價：$138（原價：$215）

•五福臨門特級套裝

（原隻鮑魚元貝裹蒸粽1隻、原粒元貝鹹肉粽1隻、八穀豐登豚肉粽1隻 及 紫米蓮蓉鹼水粽2隻）

快閃價：$248（原價：$380）

四款「粽」類

足料必食【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】：精選古法炆制鮑魚、原粒元貝、金華火腿等矜貴材料，再配上五香腩肉、原隻花菇等，甘香惹味，「鮑」你鍾意。

經典巧製【原粒元貝鹹肉粽】：綠豆糯米以7:3黃金比例，再以原粒元貝配上油潤鹹蛋及五香腩肉，口感不黏，粽香撲鼻，經典口味受歡迎。

有營之選【八穀豐登豚肉粽】：創新口味，以合桃、蓮子，混合多種豆類及糯米，包裹著以日式醬汁炆煮的豚肉及油潤甘香鹹蛋香，層次豐富，口感滿足。

清新口味【紫米蓮蓉鹼水粽】：煙韌健康的紫米，配上軟滑糯米，再加上清香軟滑蓮蓉，層次感豐富，清新之選。

原隻鮑魚元貝裹蒸粽

原粒元貝鹹肉粽

八穀豐登豚肉粽

紫米蓮蓉鹼水粽

四喜臨門 特級套裝

(鹹肉粽1隻+ 八穀粽1隻+ 鹼水粽2隻)

五福臨門 特級套裝

(裹蒸粽1隻+ 鹹肉粽1隻+

八穀粽1隻+ 鹼水粽2隻)

太興端午粽禮券現已發售，5月20日前可以優惠價訂購端午粽套裝禮券。

憑券可於5月8日至5月26日到太興分店換領產品

(航天城分店除外)。