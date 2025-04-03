魯振順向許濤陳情10分鐘　剖白進諫勿冷待員工

無綫行政主席許濤日前召喚一眾藝人返公司聽取意見，據知當日近百藝人出席，「會上氣氛相當正能量及和諧」，有傳資深演員魯振順對許濤激動發表10分鐘「陳情書」，指近年因為不時cut show致收入大減，發言備受關注。

魯振順亦直認自己當日只係「講事實」，本身冇打算於大會上發言，點知有人遞支咪畀自己就講出口，不吐不快。更指最衰時間唔夠，如果唔係佢會繼續講，認為講僵化制度令到藝員冇歸屬感。魯振順當日表達嘅訴求更包括：希望藝人可獲公平及應有的對待：「藝人都要交租、過正常生活，無奈底薪比全職洗碗分分鐘更低。」又試過檔期被Hold拍劇，期間不能接job，但遲遲未獲安排入劇組，追問下先知因為劇本改動，角色已刪，但無人通知。

佢談到cut騷、冷待旗下藝人改用外援時，更見激動：「我去到一把年紀，但求溫飽，要求好基本，份糧夠我生活就OK，但依家不停減騷，抖氣都唔夠，係你簽我哋番嚟，又唔畀嘢我哋做，一味搵外援，唔好好善用自己人，唔夠嘢畀我哋做，仲要我哋還騷，邊個諗埋呢啲屎橋出嚟？」

魯振順今年67歲，跟TVB約滿在即：「會上我講嘅都係肺腑之言，我哋做演員，真係為工作燃燒生命，出過勞力，工作同收穫唔成比例，捱更抵夜，冬天拍落水戲，夏天拍古裝暴曬，因為用生命換番嚟，個個做到老來周身病痛。我唔係出面冇機會，只係做生不如做熟，我緊張呢個台。再唔改善，業績係改唔到。所以只希望一間公司賺到錢，就安慰吓為你衝鋒陷陣、捱更抵夜嘅員工。」