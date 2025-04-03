謝霆鋒送20張啟德騷飛唔夠派　回應訴求送20個神秘盲盒

型男謝霆鋒月底啟德騷一票難求，他昨日已要社交網派福利，表示會私人醒大家20張門票，認真窩心。不過20張飛又點可以滿足全部人？霆鋒今日（3日）在社交網又發功，透露會派更多福利給大家。

他寫道：「你哋話我送20張演唱會飛邊度夠滿足晒咁多人，又話攞到嘅機會好渺茫，你哋嘅訴求，我完全聽到晒，但我手頭上只可以攞到20張飛送畀你哋！不過我又諗到第二樣禮物送畀大家！就係再加送演唱會神秘盲盒，名額20個，但神秘盲盒係乜嘢就唔同大家講住，不如等我諗吓點樣送啲飛同演唱會神秘盲盒先，再畀啲時間我。」今次霆鋒再派福利，Fans繼續洗版留言問盲盒是甚麼，最好就再送演唱會飛啦！

霆鋒之後再埋點樣攞飛和盲盒：「大家有興趣想攞到我演唱會飛或者我演唱會盲盒嘅朋友要聽住啦！我決定玩《逆行》鋒狂唱挑戰 ！唱我嘅新歌《逆行》，我會錄我嗰part，跟住盡快IG出片畀大家Remix玩，限時72小時，大家可以以任何形式同我唱《逆行》都得，例如你鍾意滑住雪、煮嘢食、玩結他都無所謂㗎！記得玩完Tag我 ，被我揀中嘅話你就可以自己選擇演唱會飛或者演唱會神秘盲盒！記得由我出片計，限時72小時🤘」