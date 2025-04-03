想吃西餐，本地有好多選擇，無論是精緻法國菜、多元化的歐陸菜都有供應，可謂包羅萬有。近日各間西餐廳都推出期間限定的主題美饌，想味遊歐洲就要把握機會。

羶香羊饌

富獨特羶香的羊肉，都有一定的捧場客，尖沙咀五星級酒店歐陸餐廳於即日至4月21日推出庇里牛斯山羊美饌，來自當地山區的羊隻以羊奶作主食，口感細膩柔軟而有淡淡奶香。行政總廚Jeannot Cyril將之打造成4道菜套餐，當中包括燒全隻法國庇里牛斯山羊、凱撒沙律、法式雞清湯配香煎鴨肝和白酒燴啤梨，配上合適的餐酒，滋味滿分。

吃得的藝術

以無限想像力打造的藝術空間，可謂無遠弗屆。尖沙咀西餐廳和中國藝術家合作，於即日至9月30日展出其藝術作品外，亦在即日至4月25日供應聯乘菜單，前菜是煙熏魷魚闊條麵配龍蝦墨汁醬及魷魚天婦羅，是用來呼應展覽裏愛的主題。主菜是有機紫菜大西洋鱈魚燉大葱魚卷，帶來一股海鮮氣息，甜品以作品Timeless作靈感，蛋白脆餅配西瓜和洛神花喱，酸甜有致又有詩意。雞尾Yellow用蘇州桂花、烏龍、伏特加及柑橘等調配，芳香吸引。此外，藝術家亦特別設計了限量禮盒，內有伯爵茶包、餅乾和朱古力等，盡顯本色。

4手聯乘

想一次過品嘗2位大廚的手藝，有機會喇！銅鑼灣歐陸餐廳餐廳廚藝總監Emmanuel Soulière與法國米芝蓮綠星餐廳 行政總廚Benoît Witz於4月5日舉行4手聯乘晚宴，到時會以本地食材和創新烹調手法打造不同菜式。選用本地時蔬打造的時令蔬菜伴橄欖油，配黑松露油醋汁相當開胃。本地鮮蛋製作的意式雲吞配雞肉蘑菇清湯，清新美味。主菜烤鯛魚配蟹肉藏紅花汁、本地薯仔和酸橄欖醬，另一款炭燒M7牛臀肉配本地香草和生蠔伯納西醬，味道濃厚，最後以朱古力與零陵香豆梳乎厘作結，令人回味。

縯紛色調

亮麗色調的配搭，令人食欲大增。中環法國餐即日至4月16日會有尼日利亞藝術家的作品展覽，作品以「Blooming Shields」為題，描繪大自然作為守護者，將花卉與蝴蝶等脆弱意象轉化為象徵庇護的盾牌，餐廳以此作靈感特別打造期間雞尾酒和甜品。冧酒酒漬蛋糕配士多啤梨及椰香忌廉鮮艷又奪目，Jardin de Fleurs是花卉主題雞尾酒，混合玫瑰酒、接骨木花利口酒、香檳香甜酒和伏特等調配，再加香桃和茉莉梳打，花果香交錯，甜美又吸睛。4月20日就有限定的活節早午餐，帶來全新的蒜香忌廉香草蝸牛、橙香菊苣鴨腿、經典瑞士甜菜奄列、杏仁椰菜花沙律和香煎海鱸魚柳等，甜品是復活節彩蛋L'oeuf De Pâques，夠晒應節。