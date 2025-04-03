聯乘汽車製造商第3彈　賽車風潮服穿搭

日本時尚品牌MOUSSY與汽車製造商Honda於上年開始了跨界合作系列，坊間反應熱烈，全新第3彈將於4月4日起開放預購，4月18日正式開售。今次聯乘以賽道文化為靈感，推出11款注入電單車元素的單品，以賽車維修站團隊制服為藍本，將兩大品牌的標誌性元素玩出新花樣，例如有鑲滿水鑽的HONDA RHINESTONE T-shirt以做舊質感呈現復古電單車魂，印有賽車格紋的HONDA RACING GAME襯衫則以Oversize剪裁完美演繹甜美中帶型格的風格。重點單品更包括機能感十足的HONDA SHORT TRACK外套與束腳賽車褲，整套穿上讓你瞬間化身賽道女主角。配件方面，可斜揹的HONDA HOBO袋採用做舊帆布拼接皮革標籤，銀色HONDA RACING鏈更可自由配搭服飾或袋。品牌特別預告，4月18日起在東京The SHEL'TTER TOKYO旗艦店將展出MOUSSY特製版Rebel1100 S Edition電單車，車迷不要錯過！