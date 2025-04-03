開工有陳豪聖手按摩　張曦雯高呼：好舒服！

視帝陳豪、張曦雯（Kelly）、郭柏妍、劉佩玥、丁子朗及游嘉欣等今日（3日）出席無綫新劇《俠醫》開鏡拜神儀式。多次跟陳豪合作的Kelly，高興指今次跟對方有很多對手戲，劇中演地產經紀亦是陳豪病人的她，透露除劇情需要，休息時對方亦會替她按摩，大讚對方手勢好，好舒服，問到男友在家有否替她按摩？她笑謂：「我有按摩椅，唔使佢，哈哈！」她坦言雖然趕工又劇接劇，但有陳豪供應咖啡，拍得非常開心。

身為「愛妻號」的陳豪就表示平日有在家中替太太陳茵媺按摩，笑指太太不時嫌他按得不夠力兼不夠持續性：「依家大仔做咗按摩隊長，指揮二仔同細女幫媽咪同我按摩。（介意網民笑太太Keep得好話你父女戀？）多咗啦，我其實正常嘅，係佢Keep得太過天仙，年紀愈大Keep得愈好，我都有向佢效法下。」他透度因工作忙，稍後會跟太太二人世界外遊被祝生日。談到有指無綫力捧出爐視帝張振朗以取代他，他説：「唔好咁講，坦白開心見振朗攞獎，TVB係要畀機會年輕人上，始終娛樂圈係年輕人行業，大家都係公司藝人，都要靠自己努力做成績畀人睇。」

至於劇中演陳豪妹妹的郭柏妍，笑言角色是游泳運動員要泳裝上陣，故為此忍口減肥，希望減得愈多愈好，又透露劇情發展自己會患病，最後不幸離世。至於劉佩玥因近日氣溫急降導致冷病聲音沙啞，坦言因不想影響大家進度，會看中醫針灸開聲，感謝劇組體諒經常給予空檔休息。