Ghost Extended Series II華麗登場

日前一輛售價逾$1,000萬港元的勞斯萊斯(Rolls-Royce)全新Ghost Extended Series II抵港亮相。此全新長陣版，在外觀及內裝都進行了優化提升，並且提供更多Bespoke高級定製選項。外觀方面，包括採用了新設計頭燈、日間行車燈及尾燈組，並將發光面罩列為標準配置。至於車色，客戶可以根據自身喜好，從勞斯萊斯現存逾 44,000 款車身顏色中選擇心儀的色調，包括專為Ghost Series II全新研發的Mustique Blue馬斯蒂克島藍色車漆，而抵港亮相這輛便選擇了Twilight Purple紫色車漆與手繪Seashell米白色腰線配搭，腳下的全新22吋輪圈則選擇了全拋光款，另還提供部分拋光處理的款式選擇。

內裝方面，不僅升級至全玻璃面板，並採用同時支援Whispers車主手機應用程式的全新升級的SPIRIT軟件操作系統，車主可透過Whispers將目的地直接發送至汽車中，實現遠程車輛管理及遙控鎖車。所提供的Bespoke高級定製選項，亦由以往的內飾進一步涵蓋至智慧功能。除了可自由定製儀錶板色彩、副駕座前方星光飾板及新增的「交織格紋」(Duality Twill)竹纖維及雲層圖案定位打孔皮革等內飾面料外，更可像抵港的這輛般選配全新設計的「歡慶女神」時鐘玻璃畫廊，同時加裝可提供最多兩部串流媒體設備連接、配備全新開發交互介面選擇娛樂內容(如使用按摩、加熱和散熱等座椅功能)的後排螢幕。各種藍牙耳機均可與後座資訊娛樂系統進行配對連接，升級後的車載Wi-Fi及隱藏於中央扶手內的USB-C充電器可供全車乘客使用。

至於動力，依舊是以標誌性的6.75L V12雙渦輪增壓引擎和8前速ZF自動波箱，最大馬力及扭力分別維持571PS和850Nm。另依舊配備四輪驅動及全輪轉向系統，不過Planar懸掛系統進行了提升，特別在前懸掛總成上方裝配了一個獨特的上叉臂減震器單元，進一步提升「魔氈般駕乘感受」。配合能通過攝像鏡頭即時讀取前方路況、智慧調整懸掛狀態的Flagbearer輔助系統，及利用衞星導航數據分析彎道弧度、預選最佳出彎檔位的衞星輔助變速器系統，以應對路面的任何變化。