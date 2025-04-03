吳業坤唔建議太太參加《聲秀》　彈唱功差：應該第一輪畀我叮走

歌手蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、冼靖峰及張馳豪等今日（3日）出席無綫全新歌唱大賽《聲秀》記者會，節目結合了《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》3個各具代表性節目元素，發掘16至30歲有潛質的樂壇新星，並展開首階段本地招募。

《新秀》出身的蘇永康，笑言當初參賽純粹希望一睹巨星張國榮和梅艷芳的風采，坦言入行後除了當歌手，更獲不同機會發展，鼓勵熱愛表演的有志者不妨報名參賽。他表示若有機會樂意當導師，會將自身經驗與年輕人分享，又謂自己也能從新一代身上有所學習。在旁冼靖峰表示節目剛開始招募，指身邊有不少朋友正等待參加《聲夢3》，會鼓勵大家參加今次比賽，坦言參賽要全港市民，要抱很大勇氣。問到《聲夢》只舉辦2屆會否可惜？他笑謂：「由頭到尾都喺度，人喺度、節目喺度就喺度，冇話冇咗。」

問到憑《巨聲》出身的吳業坤會否推薦太太吳愛子參賽？他笑謂：「應該第一輪畀我叮走，佢唱歌都幾差，哈哈！佢鍾意跳舞，如果有女團選秀我會叫佢組團參加。」他表示可教參賽者如何放鬆心情面對，避免壓力大而影響表現。同時，吳業坤又寄語參賽者一定不可搞男女關係。

同為《巨聲》出身的胡鴻鈞在台上指現今網絡攻擊不少，擔心年輕人未必能應付，他表示近年大家能輕易在互聯網發表己見，參賽者除應付比賽亦要面對網上批評，心理上未必可承受得到：「年紀輕輕玩比賽成為公眾討論人物可以點處理？若果我成為導師，可以喺心理輔導呢方面可以畀多意見，始終入行十幾年，或多或少經歷過高高低低，都有一定心得。」