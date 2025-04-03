江嘉敏睇樓經驗豐富　Dream home仍未買得起

藝人江嘉敏（Kaman）離巢無綫後，接受了不少新挑戰，由她主持的HOYTV節目《安居樂業》將於5日播出，這是Kaman入行以來首個主持工作，直言少許緊張，但笑言憑着10年的睇樓經驗，對於置業有一番獨特見解。Kaman表示：「個人認為置業首要條件是地點要近返工、多食店，依家真係要努力工作，因為我嘅Dream home暫時未買得起。」

安居樂業是每個人的夢想，特別是在寸金尺土的香港，擁有一個屬於自己的安樂窩更是許多人夢寐以求的願望。HOY TV全新資訊節目《安居樂業》將於4月5日起，逢星期六晚上8時正於HOY TV 77台播映，由宅男女神江嘉敏（Kaman）主持。節目將一連13集，為觀眾提供打造理想家居的資訊。不論是想置業還是升級家居環境，節目將提供實用的資訊與設計靈感，幫助大家實現安居樂業的夢想。

Kaman在首集將會帶領觀眾前往荃灣睇樓，介紹荃灣海濱一個樓齡37年的老牌屋苑，實用面積579平方呎，Kaman一入屋便被屋內的色彩配搭所震撼，直言：「呢間屋好colorful。」設計師Heiman表示屋主有很多不同的興趣，所以大膽採用紅、綠、黃、藍四種顏色去挑戰空間，充分展現屋主的個人特色。Kaman每集又會分享「安居小知識」，會介紹最新家電、傢俬及家品資訊等。