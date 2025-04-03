合約訴訟開始辯論　NewJeans表明無意與事務所和解

她們的訴求為由，單方面提出合約無效，首爾中央地方法院今日（3日）就她們與ADOR的專屬合約效力確認訴訟進行首次辯論，有粉絲在法院外等候表示支持，但NewJeans並沒有參加是次辯論，只派出代表律師出席。

親自打造NewJeans、ADOR的前理事閔熙珍去年被迫辭職，對於NewJeans表示她們不能在沒有閔熙珍的情況下繼續進行演藝活動，ADOR今日在庭上指NewJeans的說法是自相矛盾，指組合並非一定要有閔熙珍才能正常地進行活動：「ADOR是在我國排名第一的公司HYBE旗下的子公司，如果要說我們沒有能力找到其他製作人來支援NewJeans，這是完全不成立的，在香港的演出也是在沒有閔熙珍的幫助下順利進行。」

不過NewJeans方面就表示不能在管理層全部更換的情況下繼續履行合約，並指她們與公司的信任已經完全破裂及無法修補：「假如管理層已經完全更換，即使法人的形式相同，但實質上是完全不一樣的法人，不單是指閔熙珍，閔熙珍被趕走之後，新的管理層收到HYBE的指示之後加入，現在的ADOR和過去的ADOR雖然在形式上相同，但是價值觀是完全不一樣。」

ADOR則指閔熙珍是自己提出辭職，並表示希望和NewJeans達成協議，但NewJeans表示：「現在不是這個時候，考慮到成員們的心理狀態，不可能達成和解協議。」而下次辯論將於6月5日舉行。