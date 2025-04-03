陳健安為DSE考生打氣　寄語：好好享受沿路風景

唱作歌手陳健安（安仔）日前應電台節目《廣東歌陪跑組》邀請，現身保良局胡忠中學，活動開始前，禮堂已有逾百名同學仔等候，更為安仔送上驚喜，親手繪製安仔非常喜愛的外星人「螢螢」作應援。

安仔首度演繹新歌《不遲不早》，藉着勵志歌詞為應屆DSE生打氣。又與學校樂隊「恆錦街壹號」組成期間限定五人組合「臨時恆錦街」，進行一場熱血的Busking表演，活動尾聲，安仔一邊演唱《繼續繼續》，一邊與同學們合照派心。表演當日正值Study Leave，中六考生特意回校支持，令安仔相當感動，並向他們送上溫暖的擁抱，更窩心分享小貼士：「除咗安排溫書時間外，休息同娛樂嘅時間都記得要寫落去Schedule，甚至乎Grad Trip都可以寫埋落去，畀自己知道DSE完咗之後會有開心嘅嘢可以做！」

他續稱：「其實我比人遲咗3年先畢業，中間有Repeat同自修過，當時有人問我，比其他人遲3年會唔會好大壓力，但我覺得呢段時間過得好充實，亦都認識咗好多新朋友，好似首新歌，每個人都有自己嘅節奏同Timing，可能你會比人行多少少彎路，但唔緊要，要好好享受沿路嘅風景。」