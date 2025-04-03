容祖兒擔任開幕嘉賓　期待與MINNIE＠(G)I-DLE交流音樂

國際馬壇春季盛事冠軍賽馬日，是年度世界級的強者之戰，將於27日在沙田馬場舉行，大會特別邀得韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE及樂壇天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，二人將首次同場演出。MINNIE是首次參與香港賽馬盛事，她表示：「能夠第一次到訪沙田馬場，踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸。這是我第一次參與香港賽馬盛事，能夠見證國際賽事，與粉絲們互動，非常期待，希望到時會見到香港及來自世界各地的朋友和粉絲。」一直都很欣賞容祖兒的MINNIE，去年(G)I-DLE在香港舉行演唱會使曾翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，知道今次有機會與祖兒見面，表示雀躍。

容祖兒就將第四度現身馬場，她表示：「小時候住在沙田馬場附近，與馬場為鄰，經常經過馬場都會聽到場內觀眾的歡呼聲，氣氛熱鬧。每次到馬場表演，就湧現童年回憶，相當有親切感，會感受到現場觀眾的熱情與賽事的震撼，能夠見證世界級騎師與賽駒的精彩對決，真的讓人非常興奮！」她表示有留意(G)I-DLE，「去年她們在香港舉行演唱會，自己也有去捧場兼送花籃打氣，好意外她們翻唱了我首歌，好開心，忍唔住在台下一齊唱！今次能夠與主唱之一的MINNIE做揭幕嘉賓，我都好期待，希望融合不同亞洲音樂文化的表演，吸引更多市民和旅客入場參與，感受現場的熱鬧及刺激氣氛。」

祖兒笑言自己是賽馬旅遊「先驅大使」，但自稱是「盲選」派，間中也會跟朋友一起觀賽及參與，雖然不太懂，但覺得很好玩，就算沒有斬獲也可以做善事，並預告當日也會投注碰運氣。