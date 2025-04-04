【是日通勝】

農曆三月初七

乙巳年 庚辰月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、出行

忌：詞訟、動土、栽種

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、27、47

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

金牛座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

雙子座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

巨蟹座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

獅子座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

處女座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

天秤座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

天蠍座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

人馬座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

山羊座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

水瓶座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

雙魚座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）豬 貴人撐

（跌）雞 效率低

鼠：抵抗力下降，身體易不適，注意休息。

牛：做事用心又細心，事業發展將會受惠。

虎：責任感強，易獲客戶信任，有利事業。

兔：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

龍：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

蛇：工作氣氛良好，能力獲得同事的認可。

馬：貪心易受騙，理財策略不適宜太進取。

羊：執行力強，工作效率高，但財運平平。

猴：人緣差，面對同事質疑，要保持冷靜。

雞：是日沖煞，記性不太好，工作效率低。

狗：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

豬：貴人力撐，有望展現才華，好好把握。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

地舖大門如何開（理氣下篇）

現在的風水有兩大派系：玄空與三合。玄空是時間的興衰來定，現代用三合的人不是少，只是三合理論，在電視或媒體，很難表達給不懂風水之人。媒體的重點就是收視，要有收視，必須令觀眾看得明白兼有趣味性，三合的苦澀很難在媒體上發揮出來。陰宅風水，對於學習風水的人來說，行山復墳，可學習前人的技巧，因用三合派系來做葬十之八九。

地舖風水，可用先天八卦與後天八卦法。先天來龍後天向，後天來龍先天向。甚麼坐向的風水最好，就是用天地的自然坐向，坐向跟隨着來龍的步伐，才是天人合一。例如九龍半島，大帽出在西北，為後天八卦乾龍，九龍坐北向南，先天八卦南方為乾卦，這就是後天八卦之來龍乾卦，先天八卦之乾卦向。

龍水相對：風水上的來龍與去水口，必然是相對的，西北乾龍，相對180度的東南為去水口。一間地舖不知來龍，自然不知去水口，但知道坐向，例如坐東向西，西後天八卦兌，先天八卦兌在東南為來龍，水口在西北，大門設在右方西北白虎門。三合的理論比較苦澀複雜，一般人很難明。