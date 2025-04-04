阿Sa裸背晒美肌張栢芝凍齡爭艷　宋仲基空降搶鏡

近日舉行的上海時裝周，吸引大批圈中美女爭妍鬥麗，包括蔡卓妍、張栢芝及戚薇等，各具美態！最驚喜是韓星宋仲基突然殺到，頓成全場焦點，更成為嘉賓的集郵對象。

有美國品牌大灑金錢，在上海時裝周舉辦一場時裝盛宴，邀來超模富永愛及胡兵等行騷，台下同樣星光熠熠，除了蔡卓妍（阿Sa）、張栢芝、戚薇、黃軒及井柏然外，韓國型男宋仲基及女團f(x)出身的女星Krystal亦驚喜現身。

阿Sa以一身荷葉袖閃片晚裝登場，大露背設計令整個白滑玉背盡現人前，非常養眼！睇騷期間，她表現得非常投入，還拍下台上的時裝演出上載至社交網開心Share。談到今次上海之旅，她受訪時說：「好開心見到好多朋友。性感咩？大露背咋喎！不過好彩呢幾日上海唔凍，所以着呢條裙都冇乜壓力。」又笑言好彩冇拔罐，認真貪靚。

Krystal女人味濃

張栢芝以淺啡西裝褸配素白長裙現身，配上一頭濃密波浪長髮，狀態大勇。她又換上金色懷舊連身裙影靚相，在傳統建築大擺甫士，顏值與出道時分別不大，凍齡有術！至於內地女星戚薇身穿超低胸晚裝滿場飛，全晚笑面迎人，又不時與賓客閒聊開玩笑，相當親切。

內地男星黃軒獲安排與同齡的宋仲基並排而坐，令現場鎂光燈閃個不停，盛傳有一位韓籍舊愛的黃軒，打破語言隔膜與宋仲基言談甚歡，事後在網上大晒合照。一頭曲髮的Krystal則以白色背心襯金色長裙，大騷迷人曲線，女人味滿瀉。