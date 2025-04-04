「旅行生活の專家」系列產品　低至17折獨家換購

【營業資訊】話咁快已經4月，嚟緊有咁多假期，當然要去旅行鬆一鬆！如果你都打算出去玩，就千祈唔好錯過今次CICIBELLA x 千色Citistore、APITA、UNY獨家換購活動！

由即日起至6月11日，凡於千色店、APITA或UNY購物滿$300*，即可用低至17折優惠價換購「CICBELLA 旅行生活の專家」系列產品！今次不但有主打日系配色嘅3種尺寸行李箱 ，仲特別推出別注版鋁行李箱，佢擁有現代化外形同配色，帶住佢去旅行就夠哂時尚 ，特別適合追求型格嘅每一位！除咗行李箱之外，今次嘅活動仲推出旅行收納袋、可摺疊旅行袋、手提風扇、降溫頸圈、保溫購物車等旅行必備用品，優惠產品數量有限，大家千祈唔好錯過！

產品介紹

➊ CICIBELLA行李箱系列

採用日系時尚設計，配有前揭式夾層，可以滿足各種旅遊需求。行李箱亦配備超靜音可360°旋轉雙排輪腳、3段式伸縮拉柄、TSA國際海關鎖 等多種實用功能，令出行更方便！今次CICIBELLA仲推出別注版鋁行李箱，外形時尚之餘兼具極佳抗震性、耐撞性、抗摔性，適合短途旅行或商務出埠時使用！

➋ 收納系列（旅行收納袋/可摺疊旅行袋）

旅行收納袋配合行李箱使用可以增加獨立收納空間，可以用於整齊收納衣物 ，減少皺摺保持整齊；可摺疊行李袋材質輕巧且堅固耐用，可以盛裝大量物件，可摺疊式設計容易攜帶，方便有需要時隨時打開使用！

➌ 手提風扇系列

CICIBELLA今次推出輕盈及冷感兩種手提風扇：輕盈手提風扇設有5檔可調節風速，3000mAh超大電量 可以提供超長達15小時嘅續航力，機身設有液晶顯示屏幕，可以隨時顯示風速同電量；冷感手提風扇設有100檔可調節風速，同樣有3000mAh超大電量，而且設有超冷冰敷功能 ，可以降低皮膚表面溫度，令你喺炎炎夏日都感受到冰爽感覺！

➍ 降溫頸圈

可以長時間釋放冰涼感，瞬間降低體感溫度 ，而且採用創新PCM物料製成，使用後可以喺28°C以下嘅環境重新自然冷卻，無需充電，非常環保方便！頸圈嘅製作材料親膚舒適，適合小朋友使用，用後可以用清水清洗，方便保持整潔！

➎ 保溫購物車

有強效保冷保溫功能，可以輕鬆保持食材新鮮，特別適合放置容易變壞或變質嘅冷凍食品、海鮮等 ；購物車內容量超大，而且兼備多個獨立收納間隔，方便存放唔同類型嘅食物同物品；加上底部設有可360°旋轉四輪底盤，令操作推拉更順暢省力！

*換購日期內憑淨值滿$100之單一機印發票，累積至$300即可換購。

‧每次最多可換購每款各一件。

‧數量有限，換完即止。

‧優惠受條款受細則約束。

換購店鋪：千色Citistore (荃灣‧元朗‧馬鞍山‧將軍澳‧屯門)、APITA及UNY