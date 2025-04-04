韋基馬離世　《壯志凌雲》老拍檔湯告魯斯出席活動帶領默哀

荷里活男星韋基馬（Val Kilmer）日前因肺炎離世，終年65歲。曾於兩集《壯志凌雲》（Top Gun）合作過的美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）昨日現身戲院商會議CinemCon宣傳悼念亡友。

他於台上表示：「我希望向我親愛的朋友韋基馬致敬。無辦法對你說我有幾崇拜他的作品，在他加入《壯》並之後回來拍續集時，我是多麼感激和榮幸。我想，如果我們如果能一起用一些時刻（來紀念他）會很好，因為他熱愛電影，也給予了我們很多，就是去回想我們與他一起經歷的美好時光。謝謝你，韋。希望你下一段旅程一切順利。」說畢湯即邀請現場觀眾一同為韋基馬默哀。除了湯告魯斯之外，曾與韋於《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）中合作過的男星占基利（Jim Carrey）亦發聲明表示歷史會永遠記住韋於作品中「不可磨滅的演出」。

另方面，韋基馬過往先後於多位圈中女星包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、仙蒂歌羅馥(Cindy Crawford）與雪兒（Cher）等拍拖，其中於80年代與他拍過拖的雪兒昨日於社交網留言懷念舊愛：「韋，我會懷念你，你既搞笑、瘋狂及麻煩，好好的朋友，子女會愛你，你如馬克吐溫（Mark Twain）般出色。你於患病期間顯得勇敢。」