吉野家「優惠吉日」4月驚喜連環送！

【特約報道】吉野家推出「優惠吉日」限時活動，4月為會員獻上三重驚喜禮遇！由早餐、午晚餐到外賣買一送一，再加碼「密密食賞飛賞玩」抽獎活動，頭獎更可贏取價值HK$10,000旅遊禮券，立即下載會員App鎖定優惠！

為答謝廣大顧客長期支持，吉野家喺假期特別推出限時兩日的「外賣自取買一送一」優惠，於4月4日至5日期間，會員透過手機點餐外賣自取野菜煎雞丼（大）配飲品，即可享買一送一超值優惠*。此優惠適用於全線分店（灣仔台山中心除外），會員透過手機App落單唔使排隊！

4月為會員獻上三重驚喜禮遇！吉野家將向會員派發總值HK$25的優惠券組合。會員可享三重專屬優惠：早餐時段第二份特盛和洋朝食早餐減HK$10、午晚市時段滿HK$50減HK$5，以及晚市時段滿HK$60減HK$10。優惠券即日起即可使用，有效期至4月22日，讓你整個4月都能以超值價格享受吉野家美食。

*以上優惠須受條款及細則約束

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