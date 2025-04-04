抗性澱粉助減重控血糖　讓你愈吃愈瘦

澱粉容易導致血糖波動，一不小心吃多了分分鐘會令體重失守，因此不少減肥人士對此避之惟恐不及。不過只要吃對澱粉，就能夠愈吃愈瘦，就是抗性澱粉（Resistant starch），又稱為難被小腸吸收和消化的澱粉，重點是熱量低、不會引起血糖劇烈波動，可説是身為澱粉控的減肥人士的福音！

抗性澱粉的好處在於難以被小腸消化和分解，有助提高飽足感和腸道蠕動，並能提升代謝，讓身體更容易燒脂。有數據顯示，每克抗性澱粉的熱量約2.8卡路里，是一般澱粉的70%，同時有助減緩血糖波動，抑制食欲。這種抗性澱粉存在於每一種澱粉類食物，在於量的多寡，例如冷飯、燕麥、豆類、未成熟的香蕉、冷卻的薯仔薯等。不過需要注意的是，抗性澱粉的量會隨着食物加熱而流失，因此一般放涼的食物，如壽司、冷麵和凍番薯等，所含的抗性澱粉才會較高，同時反映出常以壽司、冷麵為主食的日本人，卻怎樣吃也不會胖的原因。

雖然抗性澱粉熱量低，且又能填飽肚子，但同樣需要控制分量，並建議選擇優質的全穀類澱粉，例如薯仔薯、糙米、蕎麥、全麥麵包等。另外，抗性澱粉需要充足水分才能發揮作用，否則容易引致便秘問題。至於腸胃不佳的人士也應注意攝取分量，食用過多或會造成脹氣等腸胃不適。