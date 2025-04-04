老字號早作準備　端陽好滋味

下個月便是五月端午節，不少品牌紛紛推出五月糉早鳥優惠供選擇，好似不少本地老字號亦為食饕提早準備，帶來不少傳統口味之餘，亦有素食選擇，有鹹有甜，總有得揀，讓大家可以預早為親友做好準備！

多款套裝選擇

本地老字號餅家於於即日至4月27日期間推出「糉」券預售優惠，有「五月糉禮券」或「種糉滋味」套裝禮券選擇，前者有3款選擇，包括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、金腿鹹肉糉及陳皮豆沙梘水糉；後者套裝則包括括雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉、極上珠姐XO醬五花腩肉糉及陳皮豆沙梘水糉各一件。當中的雙黃金華火腿瑤柱裹蒸糉用上了原粒瑤柱、花菇、蛋黃、甘栗、蓮子及金華火腿等優質及矜貴食材製作，配上香綿軟糯的糯米，口感澎湃，令人滿足！大家於網店選購滿指定金額可以送到屋企，足不出戶亦可嘗到應節滋味。此外，會員於預售期除可以優惠價選購糉券外，還可額外獲得電子優惠券。

全部8折優惠

另一間同樣是本地老字號的餅店，也趁端陽將至，特別推出糉券早鳥優惠，於即日至5月16日期間，門市及網店糉券均以8折推出市場，大家可以趁機細嘗品牌於元朗自家廠房製作的多款五月糉，包括極品紅燒一口鮑魚糉皇套裝、豐盛裹蒸糉、風味蛋黃金腿鹹肉糉、黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水糉。當中的極品紅燒一口鮑魚糉皇套裝就有裹蒸糉及紅燒一口鮑魚2樽（每樽2隻），大家可自行在用料十足的裹蒸糉面放上軟熟彈牙的一口鮑魚，鮮香美味。喜歡甜糉的可別錯過「黑糖豆沙及清香嫩滑蓮蓉梘水糉」（套裝內每款各1隻），糯米加入鹼水製作，呈金黃色澤，質感煙韌，分別裹上清香蓮蓉及香甜黑糖豆沙餡料，甘香味美，甜滋滋過節。