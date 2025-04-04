龐卓欣曾因失戀患厭食　再演變成暴食症：感到羞愧

藝人龐卓欣的身材向來弗到爆，近日她在社交網拍片自爆以前曾因失戀而患過厭食症，她在片中邊化妝邊剖白：「想同你哋分享點解我依家咁注重食得健康，我大概中三嘅時候失戀，我鍾意嘅男仔鍾意咗第二個女仔，嗰個女仔出名腰好瘦，所以我想靚過嗰個女仔，就令到我開始唔食嘢，慢慢就有厭食症。」

她透露當年並不知道自己原來患有厭食症，只是純粹不想吃東西，現時106磅的她，當年只有98磅，全日只吃一個蛋白、一杯乳酪及一個麥包，放學後在跑步機快步行3小時，但當時人變得非常暴躁：「當時做完Gym，媽咪就整咗啲燕窩畀我食，我硬夾食，我食到有少少甜味，我問媽咪係咪落咗糖，佢話係，落咗少少，我就癲咗好唔開心，當年冇得食嘢，個人好唔開心，成日將情緒發洩喺父母身上。」

她稱當時厭食症維持了3、4個月，後來卻演變成暴食症：「因為真係好肚餓，終有一日係克制唔到，所以厭食症之後，係會暴食症，我同自己講，食完呢餐，聽日就減肥，所以我就不停塞自己食嘢，食完又好內疚，就會想扣喉，好在我扣唔到喉，有幾次想扣都扣唔到，咁係好，否認我會更難康復。我係幾日唔食嘢，幾日又好暴食，一直都係咁循環。」她續指這個情況維持了一年，當時更對自己感到很羞愧，因為之前的自制能力很好，但現時卻自制不到：「我喺商場買咗個麵包，跟住喺廁所入面食咗個麵包，真係覺得自己好慘，點解要覺得咁羞恥，只係普通咁食嘢，都要喺廁所入面食。」

龐卓欣表示康復的契機是後來到美國讀書，不用再見到喜歡的男生，人變得輕鬆，不用再跟另一個女生比較：「我依家好注重健康，唔會畀自己節食到去番以前太克制嘅自己，然後又變成有厭食同暴食症。」她稱不會再因為食多而有罪惡感，亦不會花3小時去健身，寧願同狗仔去散步及行山：「我依家都會食消夜，但第二日會唔食午餐。人生要學嘅嘢係平衡每樣嘢，無論係事業、愛情、飲食，仲有花費。」龐卓欣最後寄語大家：「唔好令到自己好似我咁樣，去到一個難以返轉頭嘅地步，就好難改番你嘅習慣，同食物成立良好關係，要好長時間。」