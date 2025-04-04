蔡宛珊遭吐槽未夠瘦　發文呻爆：好鍾意依家嘅我

作為藝人，無論外表、身形或舉手投足也受人關注，因此對自身管理也要比一般人嚴格，模特兒出身的藝人蔡宛珊（Sarika），雖然近年主力主持工作，但她卻從未鬆懈，身形保持十年如一日。不過Sarika日前就於社交網發文抒發不滿，寫道：「佢哋話我肥，唔夠瘦，唔夠Fit，作為女藝人，我應該要睇落更瘦同有骨感。佢哋話我老，唔夠年輕，有皺紋，唔夠好。佢哋話我應該咁做，要好似呢個人咁，要似嗰個人咁。我話，多謝你哋嘅關心。我一切都好！！我好鍾意依家嘅我。我可能仲未係最好嘅自己，但我每日都努力成為更好嘅自己！我亦因為自己有呢個動力，想去成為更好嘅自己而感到非常驕傲！對於要評價同批評嘅人，多謝你哋嘅好意，但冇嘢可以阻止我成為我想成為嘅人，亦冇嘢可以阻止我去到我要去到嘅地方！」

她希望跟所有曾經被人批評不夠好的朋友説，其實大家並不孤單：「由得佢哋講佢哋想講嘅說話，齋講係唔會有影響，除非你肯俾佢哋影響！」她勉勵大家要對自己有信心：「你係完美嘅。你已經足夠。你係被愛嘅。你係好勁㗎！你就係你！」Sarika樣靚身材正，到底是誰會給出這樣沒眼光的批評呢？