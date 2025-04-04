5 Turbo 3E概念成真　限量純電魔「法」

大約於兩年多前，一輛專為飄移而生的「拉力風」迷你法系純電概念車5 Turbo 3E在巴黎車展矚目亮相，引起全球車迷關注。儘管當時廠方並沒有量產的打算，但歌仔都有得唱「夢想成真 願望好誠懇！」最近在毫無預警之下竟然概念成真，並以限量1,980輛的4,800Nm暴力電魔5 Turbo 3E之身份登場。

向經典傳奇致敬

相信大家都好奇，為何只限量1,980輛呢？其實「1980」是第一代雷諾（Renault）傳奇5 Turbo誕生的年份。而由概念變身而成的5 Turbo 3E，作為這輛「速度惡魔」的電動重啟版，身上當然也保留了致敬傳奇的標誌性設計，其中由A柱經車頂一直到尾翼視覺上融為一體的同色組件、頭冚上的大型散熱氣口、一對方形頭燈、帶有三幼長條及下分流器的頭泵把、外拋尾沙板兩側（後輪拱前方）的上下雙導風進氣口，以及尾泵把下部的擴散器等，皆通過誇張的劃時代未來主義設計及巧妙的優化手段，向上世紀的經典空氣動力美學致敬。車身塗裝更提供曾出現於5 Turbo的經典Rouge Grenade紅色或黃、白、黑三色配搭賽車塗裝選擇，致敬味極濃。

4,800Nm強勁扭力

動力方面，車載強勁的純電動力系統，以專門開發的後驅架構鋁製新平台建構，配以兩個獨立高效電馬達分別置於兩後輪內，帶來更直接、沒有延遲的540hp最大馬力及高達4,800Nm強勁扭力，同時亦為後軸減省不少重量和空間。連埋置於車底的70kWh鋰離子電池及碳纖車身上部結構，車重只有1,450kg，成就2.7kg/hp的出色馬力重量比，預計0~100km/h加速時間不到3.5秒，極速可達270km/h。加上交由Alpine工程師負責調校懸掛，兼車上配有專用的飄移輔助功能和Rally式垂直手掣，實現最大敏捷度及令人驚嘆的飄移能力。據廠方表示，其綜合續航力約有400km（WLTP），受益於其800V高壓充電架構，支援高達350kW DC直流快速充電，將電池從15%充至80%只需15分鐘；若以11kW AC交流充電，充滿電需約8小時。

高性能賽車設計

這輛高性能純電揭背車擁有4,080×2,030×1,380mm車身長闊高，並採用雙門雙座位設定。車廂競技感十足，特設一對配有六點式安全帶的碳纖桶椅，座椅後方特設防滾架，由座椅到軚環、Rally式垂直手掣以至門板等，多處採用常見於賽車的Alcantara仿麖皮包覆。錶台設計更是以駕駛者為中心，10.1吋數碼化儀錶板及10.25吋中央觸控屏幕皆是面向駕駛席。平底賽車軚環除有12點位標記，其右後方特設一按即提供短暫額外動力的紅色OV撥片；右下方的駕駛模式旋鈕，提供雪地（Snow）、常規（Regular）、運動（Sport）、競賽（Race）模式選擇；而左下方則設有一個提供四等級再生制動能量回收選擇的藍色RCH旋鈕。Rally式垂直手掣前方不但設有飄移輔助功能鍵，還特別刻上限量生產數字，車主可於訂購時自選。據悉預訂將於未來幾周開放，不過最快都要等到2027年才交付。