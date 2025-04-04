林明禎難頂貴租要搬屋　聞呂爵安即封口：你哋唔好陰我

藝人林明禎、盧慧敏、譚凱倫及沈震軒等今日（4日）到沙田馬場出席寵物慈善行活動。見擔任活動大使的林明禎走路時一拐一拐。她受訪時透露在拍攝時不慎跌傷：「兩隻腳大、小腿都傷咗，縫咗針冇乜事。（擔心有疤痕？）唔擔心，醫生手勢好。（馬來西亞荒島拍攝受傷？）簽咗合約唔可以講。」她表示後天便返回拍，亦趁住這兩天給傷勢休息。

談到有報道指她因貴租而搬屋，她解釋説：「因為之前租個地方太細，一早諗住完租約就搬大啲嘅單位，屋企人嚟到都問我點解咁細。」她指舊單位面積只有兩百多呎，另如兩百多尺天台：「本身以為有天台好，後來先知冇乜用，因為香港天氣唔穩定，唔係落雨就颳大風。」提到她可以跟緋聞男友MIRROR成員Edan到天台拍拖「曬月光」，她即拉開話題，表示中秋節可以看月光吃月餅，追問她搬家是否為了搬近Edan？她即笑謂：「你哋唔好『陰』我啦，你睇到我受咗傷，我冇呢啲知識答你啲問題，我搬咗去好多嘢食嘅地方，叫外賣好方便。（搬去邊區？）如果畀你哋知道，我又要搬屋啦，哈哈！」她坦言因工作忙不停飛，新屋還有很多紙箱未開，有用的那幾箱才開，更指家人正輪流替她把東西拿回馬來西亞，她笑謂：「因為太多嘢啦，我成日問自己點解會買咁多嘢，唔好再買咁多嘢啦！（男友有冇叫你唔再買嘢？）多謝大家！」問她可有打算在港置業？她透露有物色中，但笑稱自己要求多：「要背山面海又要附近多嘢食。（要買大屋？）因為馬來西亞住慣咗大屋。（未來老公揀樓都由你決定？）因為我鍾意設計，喺馬來西亞開SPA都係我設計（未來老公要聽你主意？）一齊討論啦！」她透露馬來西亞老家養了3隻狗狗，可惜不能帶來香港，也想在香港養狗，不過自己因工作不時不在家，會擔心回家發現狗狗不見了甚至餓死：「因為香港屋企得我一個人，所以都想有個生命喺屋企，但又唔可以太自私，要做個負責任主人。（一個人喺屋企好慘？）唔慘，我鍾意Me time。」另談到有網民對她的髮造型不太受落，她覺得自己喜歡便可「長、短髮造型可以令自己的形象轉一轉。」問到Edan喜歡她長或短髮？她再次迴避說：「傷口痛！」

沈震軒帶同1歲狗狗到場，他表示跟女友陳欣妍承諾過愛犬盡量每週末帶牠出去玩。談到他早前補網民捕獲揸網約車，引來網民熱議，結果最終要拍片親自解釋，他感恩大家對他的關心，對事件引來爭議及變成新聞感到意外及不好意思。他透露自己稍後會有關於駕駛的節目推出，笑指事件後有很多職業司機當他是男神：「因為呢件事的確多咗人關心我嘅工作同性格，公司都好Support我，嚟緊會出歌都係講有關嘅題材，講香港人點樣努力。」

譚凱倫帶同12歲愛犬到場，笑指雖然狗狗年紀大但依然活躍，故每星期也會帶牠到草地玩，家中亦有飼養一隻十多歲愛貓，幸相處和諧兩者不會發生寵物大戰，又笑稱自己似單親媽媽照顧寵物：「雖然唔使教讀書，但一樣要畀時間陪佢哋玩，諗過等佢哋百年歸老我都要唞陣先。」談到她在剛播出的新劇《三命》中有大尺度床戲，她害羞表示網上足本版比電視版激很多，是自己最大尺度演出：「係好激，層次爭好遠，自己睇返都嗌咗出嚟，我好收貨，係有個位覺得自己嘅眼神爭少少，不過呢場戲拍咗十幾個鐘，攰都正常。」問到若有機會拍電影會否接受露點？她坦言現在市道不景，機會得來不易，會認真審慎考慮，更表示想挑戰「女女」劇情。身旁盧慧敏則笑指濕濕碎，更大膽表示自己尺度「無上限亦無下限」，她説：「一定要不停突破、學習，先會有進步。」

另提到譚凱倫於社交網發文感謝早前離世的劇中形象指導余家安，她感恩有幸獲對方提點，感謝對方將她手上的紋身以妝遮得全無痕迹，令她可以安心拍攝。