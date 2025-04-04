中年3｜譚輝智再獻舞技　與羅逸軒跳懷舊Disco舞惹爆笑

無綫節目《中年好聲音3》星期日晚繼續14強比賽，參賽者羅逸軒與「助攻」的《中2》譚輝智合唱陳潔靈歌曲《白金升降機》，向來跳舞充滿娛樂性的輝智為師弟再度獻舞技，齊齊大跳懷舊Disco舞，引來評判海兒大笑。

節目先播出兩人的綵排片段，輝智指羅逸軒有「包袱」，初時抗拒搞笑演出說：「你知我跳舞型唔到㗎嘛，我話不如跟我搞笑，但佢有少少包袱，話不如試吓型呀。」最終兩人演出獲得全場拍掌聲，海兒對羅逸軒跳出舒適圈的突破演出極度讚賞，關心妍亦讚：「真係Enjoy緊個舞台，睇到你同輝智嘅夾，唔再係比賽緊，係真係表演緊，所以你真係做得好好。」周國豐則認為羅逸軒不擅長唱快歌：「你用咗唱慢歌嘅方式去唱，你呢部升降機有啲危險！」

陳芷盈則與《中2》的安雅希合唱《你瞞我瞞》，兩位公認靚聲唱將，合力演繹出屬於二人的版本，演出驚艷一眾評審和觀眾。安雅希錄影當晚抱病上陣，聲帶沙啞依然全力以赴演出，擔心狀況不佳影響芷盈的安雅希，唱畢後不禁感觸落淚，更與芷盈抱抱作鼓勵，場面超Touching。關心妍直言沒想到二人聲線大不同，混合起來卻有「怨婦」效果。